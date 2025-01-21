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Copa 2026

Seleção pode repetir preparação e ficar em Orlando antes da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 será sediada por três países: México, Estados Unidos e Canadá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2025 às 10:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 10:05

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a cidade de Orlando têm conversas em andamento para que a seleção repita a Copa América 2024 e faça sua preparação para a Copa do Mundo 2026 na Flórida.
Seleção Brasileira perde para Croácia nas quartas de final e é eliminada da Copa do Mundo do Catar
Seleção Brasileira perde para Croácia nas quartas de final e é eliminada da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
O comitê de esportes de Orlando já vem conversando com a CBF para colocar em prática a ideia. A cidade não será sede da Copa, mas tem dois estádios no Super Mundial de Clubes deste ano.
O Brasil fez toda a preparação para a Copa América na cidade e gostou da estrutura a que teve acesso. A seleção treinou no complexo ESPN Wide World of Sports.
A seleção ainda fala que precisa definir sua classificação para a Copa antes de fechar qualquer ideia de preparação. A viabilidade também vai depender do sorteio dos grupos para definir onde o Brasil vai jogar.
A Copa do Mundo de 2026 será sediada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. Serão 16 estádios, sendo dois no Canadá, três no México e 11 nos EUA.

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