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Everton Cebolinha volta a treinar com o elenco do Flamengo após lesão

O atacante se lesionou em agosto do ano passado. Ele rompeu o tendão de Aquiles
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2025 às 19:25

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 19:25

 O atacante Everton Cebolinha voltou aos trabalhos com o grupo do Flamengo nesta terça-feira. Ele ficou fora da pré-temporada nos Estados Unidos para terminar a recuperação da lesão.
Everton Cebolinha marcou um gol e foi um dos destaques da vitória do Flamengo
Everton Cebolinha não joga desde agosto do ano passado, quando rompeu o tendão de Aquiles Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Cebolinha se lesionou em agosto do ano passado. Ele rompeu o tendão de Aquiles.
O jogador teve o primeiro treino com o grupo nesta temporada. Ficará a cargo do técnico Filipe Luís decidir quando ele poderá fazer a estreia em 2025.
Todos achavam que Cebolinha iria para os EUA. As avaliações na reapresentação, porém, mudaram os planos.
Na semana que ficou no Brasil, o jogador evoluiu na recuperação. Ele já tinha feito algumas atividades com os companheiros no fim do ano.
Cebolinha passou pelo "corredor polonês" por esse retorno. Ele teve a companhia de Juninho, reforço apresentado nesta terça-feira.

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