Fluminense chega neste sábado (25) ao ES para jogo contra o Madureira

Atenção, tricolores. A delegação do Fluminense desembarca na tarde deste sábado (25) em Vitória, para o confronto contra o Madureira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h de domingo (26). A partida é válida pela 5ª do Campeonato Carioca.

Pela programação do clube das Laranjeiras, o elenco treina pela manhã no Rio de Janeiro e depois embarca para a Capital capixaba, na parte da tarde. A delegação ficará hospedada em um hotel na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto.