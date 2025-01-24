Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Fluminense chega neste sábado (25) ao ES para jogo contra o Madureira
Campeonato Carioca

Fluminense chega neste sábado (25) ao ES para jogo contra o Madureira

Time das Laranjeiras retorna ao Estado para encarar o Tricolor Suburbano, no domingo (26), às 16h, no Kleber Andrade
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

24 jan 2025 às 15:18

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 15:18

Fluminense X Atlético Mineiro
Fluminense e Atlético Mineiro no Kleber Andrade, Cariacica. O jogo terminou em 2x2. Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, tricolores. A delegação do Fluminense desembarca na tarde deste sábado (25) em Vitória, para o confronto contra o Madureira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h de domingo (26). A partida é válida pela 5ª do Campeonato Carioca. 
Pela programação do clube das Laranjeiras, o elenco treina pela manhã no Rio de Janeiro e depois embarca para a Capital capixaba, na parte da tarde. A delegação ficará hospedada em um hotel na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. 

Ingressos

  • Arquibancadas A/B ou C/D:
  • Meia: R$ 119 + taxa (R$ 17,85)
  • Inteira: R$ 238 + taxa (R$ 17,85)
  • Sócios do Fluminense: R$ 95,20 + taxa (R$ 17,85)
  • Solidário: R$ 139 + taxa (R$ 17,85) + 1kg de alimento não perecível
  • Crianças até 2 anos completos não pagam
  • Os portões serão abertos às 13h30

Veja Também

Venda de ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade começa nesta sexta (24)

Neymar já é questão de tempo na Vila, e o Santos mostra que precisa dele

Flamengo arrasa Bangu na despedida do time reserva no Carioca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados