Fluminense chega neste sábado (25) ao ES para jogo contra o Madureira

Atenção, tricolores. A delegação do Fluminense desembarca na tarde deste sábado (25) em Vitória, para o confronto contra o Madureira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h de domingo (26). A partida é válida pela 5ª do Campeonato Carioca.
Pela programação do clube das Laranjeiras, o elenco treina pela manhã no Rio de Janeiro e depois embarca para a Capital capixaba, na parte da tarde. A delegação ficará hospedada em um hotel na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto.
Ingressos
- Arquibancadas A/B ou C/D:
- Meia: R$ 119 + taxa (R$ 17,85)
- Inteira: R$ 238 + taxa (R$ 17,85)
- Sócios do Fluminense: R$ 95,20 + taxa (R$ 17,85)
- Solidário: R$ 139 + taxa (R$ 17,85) + 1kg de alimento não perecível
- Crianças até 2 anos completos não pagam
- Os portões serão abertos às 13h30