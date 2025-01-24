Rio Branco e Desportiva terá torcida limitada e entrada gratuita

Torcida do Rio Branco-ES, no Kleber Andrade Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES

Rio Branco-ES e Desportiva Ferroviária fazem, neste sábado, o maior clássico do futebol do Espírito Santo. No entanto, em decorrência de uma punição, sofrida pelo mandante Capa-Preta, na Justiça Desportiva, o jogo da segunda rodada do Campeonato Capixaba 2025, que acontece no estádio Kleber Andrade, terá acesso restrito de crianças (até 12 anos) e mulheres. A entrada será gratuita, sem a necessidade de retirar ingresso previamente.

Uma hora após a derrota para o Capixaba (assista), pela Copa Espírito Santo, em junho do ano passado, o ônibus da delegação do Tubarão foi atingido por uma pedra, na altura da BR-262, fora da área do Kleber Andrade. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/ES), que entendeu que o Rio Branco-ES, mandante da partida, teve responsabilidade no atentado, mesmo que o autor não tenha sido identificado. Como penalização, o TJD puniu o Capa-Preta com a perda de três mandos de campo.

Em nota oficial, o Rio Branco lamentou a falta de sensibilidade da Justiça Desportiva: "O Rio Branco reforça que buscou todos os meios para reverter a proibição. Lamentamos que essa solução tenha sido determinada, uma vez que priva os verdadeiros torcedores de prestigiar o maior clássico do futebol capixaba, indo contra a natureza do futebol, e impacta negativamente o torneio. A entrada será gratuita, por decisão do clube."