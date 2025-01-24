Rio Branco x Desportiva: como chegam os rivais para o clássico da 2ª rodada

Rio Branco e Desportiva se enfrentam neste sábado (25), no Kleber Andrade pela 2ª rodada do Capixabão Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Depois de uma semana de folga, a Locomotiva chega com o fôlego renovado paro o duelo, e o treinador do Capa-Preta, Ricardo Colbachini enfatizou essa diferença física, após o Vi-Rio. "A gente tem que descansar muito hoje, porque eles descansaram a semana inteira. Nós temos só dois dias até o clássico, então é descansar muito, se preparar muito, porque, para nós, é uma grande decisão", destacou.

Escalações

Se a intenção de Colbachini foi adotar uma estratégia reativa contra o Vitória, dessa vez o técnico terá o cenário ideal para propor o jogo: um jogo no Kleber Andrade. A ofensividade do Brancão começa na lateral-esquerda, que terá a volta de Wadson, para atacar a linha de fundo grená. Além disso, a volta de Felipe Pará é a grande novidade para armar o jogo do Rio Branco-ES. Até o momento, a dúvida que fica para a titularidade é no gol. André Luiz e Neguete disputam a vaga para o clássico.

Provável escalação: André Luiz (Neguete); Dudu, Gustavo Carbonieri, Darlan e Wadson; Bruno Silva, Emerson Martins e Felipe Pará; Maranhão, Matheus Costa e Jacó.

Pelo lado grená, o técnico Rodrigo César deve confiar na máxima do "em time que está ganhando não se mexe". Os titulares do triunfo da primeira rodada devem começar novamente a partida. Desta forma, a equipe de Jardim América provavelmente irá a campo com: Andrey; Arlen, Pedro Botelho, Rodrigo Rocha e Rômulo; Mariano e Alex Galo; Cássio, Zé Gatinha e Vinicius Baiano; João Guilherme.

Jogo com torcida limitada

O clássico será com torcida limitada para ambos os lados. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/ES) puniu o Brancão com a perda de três mandos de campo por conta de um episódio em junho de 2024. Na ocasião, cerca de uma hora após a partida entre Rio Branco x Capixaba, no Kleber Andrade, o ônibus da equipe visitante foi atingido por uma pedra na altura da BR 262, já fora das dependências do estádio.

O autor do vandalismo não foi identificado e, por isso, o Brancão conseguiu diminuir a punição para apenas uma partida, que será o clássico em questão. Portanto, O jogo será realizado exclusivamente com a presença de mulheres e crianças até 12 anos, com entrada gratuita, e não serão permitidas faixas, bandeirões ou vestimentas que identifiquem qualquer torcida organizada.

Pelas redes sociais, o Rio Branco se pronunciou e disse: "O Rio Branco reforça que buscou todos os meios para reverter a proibição. Lamentamos que essa solução tenha sido determinada, uma vez que priva os verdadeiros torcedores de prestigiar o maior clássico do futebol capixaba, indo contra a natureza do futebol, e impacta negativamente o torneio. A entrada será gratuita, por decisão do clube".