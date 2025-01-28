Rio Branco e Porto Vitória se enfrentam em busca da 1ª vitória no Capixabão

O Rio Branco enfrenta o Porto Vitória, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela terceira rodada do Campeonato Capixaba 2025.
O Capa-preta ainda não empolgou a torcida na temporada 2025. Apesar da classificação na Copa Verde contra o Vitória, o time ainda não fez gol nas duas primeiras rodadas do Estadual. Na segunda rodada, no gramado do Kleber Andrade, o Capa-Preta não conseguiu se impor contra a Desportiva Ferroviária, e terminou o clássico em igualdade. A partida contra o Porto será a chance de um recomeço.
O Porto Vitória também não vive boa fase. Em ano especial, que terá participação em Campeonato Brasileiro Série D, o Verdão anunciou a contratação de Didira, ídolo do CSA. No entanto, apesar da empolgação, o time ainda não mostrou o potencial que se espera. Os comandados de Fábio Brostel começaram o torneio com dois empates, contra Real Noroeste e Vitória, e também buscam o primeiro triunfo. Ao contrário do rival alvinegro, o time já marcou três vezes.
Após o empate contra a Desportiva no sábado (25), o volante Bruno Silva deu entrevista para a equipe de A Gazeta. “Conseguimos fazer um grande jogo, e precisamos de uma vitória para convencer, e o tempo é curto para recuperar”, ressaltou.