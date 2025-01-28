Rio Branco e Porto Vitória se enfrentam em busca da 1ª vitória no Capixabão

O Porto Vitória também não vive boa fase. Em ano especial, que terá participação em Campeonato Brasileiro Série D, o Verdão anunciou a contratação de Didira, ídolo do CSA. No entanto, apesar da empolgação, o time ainda não mostrou o potencial que se espera. Os comandados de Fábio Brostel começaram o torneio com dois empates, contra Real Noroeste e Vitória, e também buscam o primeiro triunfo. Ao contrário do rival alvinegro, o time já marcou três vezes.