Rio Branco sofre gol no fim e fica no empate com o Porto Vitória

Porto Vitória e Rio Branco se enfrentaram no Kleber Andrade em partida válida pela 3ª rodada do Capixabão 2025 Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte

Rio Branco e Porto Vitória ainda não conseguiram os primeiros três pontos no Capixabão 2025. Nesta terça-feira (28), os clubes ficaram apenas no empate em 1 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Estadual, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O placar igual reflete o equilíbrio do jogo, com as duas atuais equipes campeãs dos principais torneios do Espírito Santo - o Rio Branco do Capixabão, e o Porto da Copa ES. Maranhão marcou pelo Capa-Preta e anotou o primeiro gol do clube na atual edição do Campeonato Capixaba. Patrick empatou no final do segundo tempo de pênalti.

Primeiro tempo

Em um primeiro tempo equilibrado e eletrizante, os dois times jogaram para frente e com muita intensidade, como esperavam seus torcedores no Kleber Andrade. O Rio Branco chegou uma vez pela ponta esquerda, depois de uma boa jogada e cruzamento de Matheus Costa, porém Jacó cabeceou para fora. O Porto respondeu, com uma troca de passes veloz no meio de campo que resultou em uma bola alcançada na área, mas Didira isolou com o gol aberto pelo lado esquerdo.

Após somar grandes chances, placar finalmente foi aberto na metade do primeiro tempo. Aos 25 minutos, a defesa do Porto afastou o escanteio cobrado pelo Rio Branco, e Maranhão acertou um belíssimo chute de bate-pronto no canto esquerdo do goleiro Aydhan. O time inteiro comemorou muito o gol, que marcou o primeiro do Brancão no Campeonato Capixaba 2025.

O jogo continuou movimentado, com uma bola tirada milagrosamente pelo zagueiro Gustavo Carbonieri, que ia em direção do gol Capa-Preta depois de um toque sutil de Lessinho, que tirou o goleiro Neguete da jogada e tinha o endereço das redes. Em resposta, Felipe Pará recebeu uma bola na intermediária e finalizou para fora, pelo lado do Rio Branco.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o jogo continuou movimentado e com um ritmo intenso, principalmente do lado do Verdão. A maior chance veio de uma falta cobrada por Willyan Sotto pelo lado esquerdo, quando Lessinho recebeu a sobra e chutou mascado para o meio da área e o zagueiro Douglas cabeceou no travessão.

Logo em seguida, o Rio Branco respondeu. Felipe Pará, o camisa 10 capa-preta, carregou e acionou uma ótima bola enfiada para Maranhão pela esquerda, que dessa vez não finalizou bem e o goleiro Aydhan conseguiu fazer a defesa no chute rasteiro.

Aos 17 minutos, Neguete saiu errado da área e Ferrugem cabeceou encobrindo o goleiro capa-preta, mas a bola se perdeu na linha de fundo. Aos 40 minutos, Jacó voltou do ataque e cometeu um pênalti evitável na entrada da grande área do Rio Branco, em cima do Willian Simões. Na marca da cal, o artilheiro Patrick não perdoou e deslocou o goleiro Neguete, deixando tudo igual no Monumental de Campo Grande.

No final do segundo tempo que o porto pressionou muito e quase chegou ao empate com Didira chutando de fora nos acréscimos

Tabela e próximos jogos

Marcando o primeiro jogo da terceira rosada do Campeonato Capixaba 2025, o empate não favorece nenhuma das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela. O Rio Branco vai a 2 pontos, saindo da zona de rebaixamento. O Porto chega a 3 pontos e permanece na quinta colocação.