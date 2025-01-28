Jovem de Afonso Cláudio representará o Brasil no Mundial de Skyrunning na Itália

Kaua competiu em Montenegro em 2024 e agora competirá representando o Brasil na Itália Crédito: Kaua Valim

Com apenas 16 anos, Kauã Valim, morador de Afonso Cláudio , na região Serrana do Espírito Santo, está prestes a fazer história mais uma vez. O atleta foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Skyrunning e representará o país no Mundial da modalidade, que acontecerá em Fonte Cerreto, na Itália, entre os dias 1 e 3 de agosto deste ano. Essa é a segunda vez que Kauã participa de um campeonato mundial; em 2024, ele competiu em Montenegro, onde ficou em 10º lugar na categoria juvenil.

Trajetória no esporte

Kauã começou a jornada no Skyrunning há cerca de cinco anos, após descobrir o esporte por acaso. "Eu praticava mountain bike e, em uma prova de trail, treinei por duas semanas e conquistei o segundo lugar na categoria sub-18 com apenas 12 anos. Desde então, me apaixonei e não parei mais", relembra.

O atleta já acumula conquistas importantes no cenário nacional. No ano passado, foi vice-campeão brasileiro na categoria juvenil (Y1A, para atletas de 15 e 16 anos), o que garantiu sua primeira convocação para o Mundial. Agora, Kauã busca um desempenho ainda melhor na Itália, enfrentando atletas de elite de diversos países.

Desafios no Mundial

As provas do Mundial são divididas em duas etapas: o Vertical Kilometer (VK), uma corrida de 5 km com 1.000 metros de ganho altimétrico, e o Skyrace, que inclui trajetos de até 13 km com subidas, descidas e terrenos desafiadores como pedras e trilhas íngremes. "A competição é muito difícil, os atletas de lá são extraordinários. No ano passado, fiquei em 14º lugar no VK, mas agora estou focado em melhorar meu resultado", afirma Kauã.

Kaua Valim enfrenta desafios em meio a rios e terrenos acidentados Crédito: Arquivo pessoal

Além dos desafios físicos, o jovem precisará lidar novamente com as dificuldades de adaptação, como o fuso horário e as diferenças climáticas. "No ano passado, foi complicado me ajustar porque o sol se punha bem tarde, por volta das 9 horas da noite. Isso afetou meu sono, mas estou mais preparado dessa vez", explica.

Rotina de treinos

Com uma rotina intensa de treinamentos, Kauã pratica seis dias por semana, alternando entre corrida, academia e técnicas específicas para montanha. Ele conta com uma equipe multidisciplinar composta por treinadores, um personal trainer e um nutricionista esportivo, que o ajudam a manter o desempenho de alto nível.

O atleta também enfrenta desafios financeiros. Apesar de convocado, os custos da viagem e participação no Mundial precisam ser arcados pelos próprios atletas. Para isso, Kauã está organizando uma vaquinha online e conta com o apoio da comunidade para custear as despesas. "Ano passado, arrecadamos cerca de R$ 20 mil com o Dia da Montanha para ajudar os atletas. Este ano, espero conseguir o suficiente para representar o Brasil novamente", explica.

Um futuro promissor

O jovem atleta se destaca como o único representante do Espírito Santo na Seleção Brasileira de Skyrunning, reafirmando seu talento e dedicação ao esporte. Para Kauã, o Skyrunning é mais do que um desafio físico; é uma paixão que ele descobriu ainda na infância e que agora o leva a competir entre os melhores do mundo. "Meu objetivo é continuar evoluindo e inspirar outros jovens a conhecerem esse esporte incrível", conclui.