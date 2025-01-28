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Reforços

Brasileiro terá 10 jogadores que disputaram a Copa-14

O "Super Brasileirão" de 2025 terá dez atletas que disputaram a Copa de mais de dez anos atrás
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2025 às 13:55

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 13:55

A iminente chegada de Neymar ao Santos aumentará a lista de jogadores que atuaram no país na Copa do Mundo de 2014.
Mercado de transferências agita o futebol brasileiro em 2024
Mercado de transferências agita o futebol brasileiro em 2024 Crédito: Geraldo Neto
O "Super Brasileirão" de 2025 terá dez atletas que disputaram a Copa de mais de dez anos atrás. Além de Neymar, Oscar é outro repatriado que voltará a jogar na elite nacional neste ano. Outros que também foram convocados para aquele Mundial passaram pelo futebol brasileiro nos últimos anos, mas não permaneceram.
Mais da metade desses jogadores são brasileiros. Ao todo, serão sete nomes que foram convocados por Felipão para o Mundial daquele ano: Neymar, Oscar, Thiago Silva, David Luiz, Luiz Gustavo, Hulk e Bernard. Destes, seis foram titulares da seleção na estreia contra Camarões, com apenas Bernard começando no banco.
Os demais são sul-americanos, com exceção do holandês Memphis Depay, único europeu. O colombiano Santiago Arias e o equatoriano Enner Valencia completam a lista.
Atlético-MG e São Paulo são os clubes com mais representantes, com dois cada um. Santos, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Bahia e Inter são os outros times que contam com jogadores que disputaram a Copa do Mundo sediada no Brasil.

JOGADORES QUE DISPUTARAM A COPA DE 2014 E QUE VÃO JOGAR O "SUPER BRASILEIRÃO"

  • Neymar (Brasil/Santos)
  • Oscar (Brasil/São Paulo)
  • Thiago Silva (Brasil/Fluminense)
  • David Luiz (Brasil/Fortaleza)
  • Luiz Gustavo (Brasil/São Paulo)
  • Bernard (Brasil/Atlético-MG)
  • Hulk (Brasil/Atlético-MG)
  • Memphis Depay (Holanda/Corinthians)
  • Santiago Arias (Colômbia/Bahia)
  • Enner Valencia (Equador/Inter)

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