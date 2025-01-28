Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surfe

Capixaba João Vitor Cypriano disputa etapa da WSL no Marrocos

Surfista de 22 anos busca vaga no Top 50 do ranking europeu em uma das melhores ondas do mundo; campeonato acontece entre 22 de fevereiro até o dia 1° de março na praia de Taghazout Bay
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 jan 2025 às 14:03

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 14:03

LACANAU, NOUVELLE-AQUITAINE , FRANCE - AUGUST 15: Joao Vitor Cypriano surf in Round of 128 at the Caribeos Lacanau Pro 2023 on August 15, 2023 at Lacanau, Nouvelle-Aquitaine, France. (Photo by Damien Poullenot/World Surf League)
João Victor Cypriano durante campeonato na França  Crédito: Damien Poullenot
O surfista capixaba João Vitor Cypriano, de 22 anos, está prestes a participar de uma das etapas mais importantes do World Surf League (WSL) Qualifying Series. A competição será realizada entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março, na famosa praia de Taghazout Bay, no Marrocos. João embarca no dia 17 de fevereiro, focado em avançar no ranking europeu.

Um passo rumo ao topo

Atualmente ocupando a 63ª posição no ranking europeu, o atleta busca um desempenho que o coloque no Top 50 da temporada. “Meu objetivo no campeonato é chegar ao ‘final day’, como chamamos o último dia de competições, que seria avançar até as oitavas ou quartas de final. Isso me daria uma pontuação significativa e ajudaria a melhorar meu posicionamento no ranking”, explica João.
LACANAU, NOUVELLE-AQUITAINE , FRANCE - AUGUST 15: Joao Vitor Cypriano surf in Round of 128 at the Caribeos Lacanau Pro 2023 on August 15, 2023 at Lacanau, Nouvelle-Aquitaine, France. (Photo by Damien Poullenot/World Surf League)
João embarca dia 17 de fevereiro para o Marrocos  Crédito: Damien Poullenot
A competição no Marrocos é uma das penúltimas do calendário europeu e oferece até 3.000 pontos no ranking. O jovem destaca a importância dessa etapa para a carreira, já que é disputada em uma das melhores ondas do mundo.

Divisão de acesso 

João compete no World Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso ao circuito mundial de surfe. Grandes nomes do surfe, como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo, passaram por essa mesma fase para alcançar a elite do esporte, o World Championship Tour (WCT). Para ele, isso é uma motivação extra: “Todos esses caras passaram por onde estou agora. Eles competiram no WQS e mostraram que é possível chegar ao topo. Eu quero seguir o mesmo caminho”.
A preparação de João para o campeonato é intensa. Ele treina diariamente, reservando apenas o domingo para descanso. Além das horas dentro d’água, ele conta com uma equipe multidisciplinar que inclui personal trainer, terapeuta, psicólogo e especialistas em métodos de respiração e apneia. “O treinamento vai muito além do físico. Trabalho todos os aspectos para estar preparado quando a oportunidade chegar”, afirma o atleta.

De olho na evolução constante

João já disputou competições em países como Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Apesar de não ter participado do circuito estadual capixaba no último ano devido ao calendário internacional, ele mantém o Espírito Santo como uma referência em sua trajetória.
“Meu foco está na WSL, mas acompanho o circuito estadual e vejo que o surfe no Espírito Santo tem crescido. Quero levar o nome do estado para o topo e mostrar que temos talentos aqui”, completa o atleta, que está otimista para a etapa no Marrocos.

Veja Também

Fonseca é o mais novo no top 100 desde Alcaraz e vira recordista brasileiro

Sentindo na Pele - futevôlei: a versão "profissional" da altinha e febre nas areias do ES

Paulo André conta com "toque capixaba" na preparação física para a temporada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Surfe Marrocos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados