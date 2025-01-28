Capixaba João Vitor Cypriano disputa etapa da WSL no Marrocos

João Victor Cypriano durante campeonato na França Crédito: Damien Poullenot

O surfista capixaba João Vitor Cypriano, de 22 anos, está prestes a participar de uma das etapas mais importantes do World Surf League (WSL) Qualifying Series. A competição será realizada entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março, na famosa praia de Taghazout Bay, no Marrocos. João embarca no dia 17 de fevereiro, focado em avançar no ranking europeu.

Um passo rumo ao topo

Atualmente ocupando a 63ª posição no ranking europeu, o atleta busca um desempenho que o coloque no Top 50 da temporada. “Meu objetivo no campeonato é chegar ao ‘final day’, como chamamos o último dia de competições, que seria avançar até as oitavas ou quartas de final. Isso me daria uma pontuação significativa e ajudaria a melhorar meu posicionamento no ranking”, explica João.

João embarca dia 17 de fevereiro para o Marrocos Crédito: Damien Poullenot

A competição no Marrocos é uma das penúltimas do calendário europeu e oferece até 3.000 pontos no ranking. O jovem destaca a importância dessa etapa para a carreira, já que é disputada em uma das melhores ondas do mundo.

Divisão de acesso

João compete no World Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso ao circuito mundial de surfe. Grandes nomes do surfe, como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo, passaram por essa mesma fase para alcançar a elite do esporte, o World Championship Tour (WCT). Para ele, isso é uma motivação extra: “Todos esses caras passaram por onde estou agora. Eles competiram no WQS e mostraram que é possível chegar ao topo. Eu quero seguir o mesmo caminho”.

A preparação de João para o campeonato é intensa. Ele treina diariamente, reservando apenas o domingo para descanso. Além das horas dentro d’água, ele conta com uma equipe multidisciplinar que inclui personal trainer, terapeuta, psicólogo e especialistas em métodos de respiração e apneia. “O treinamento vai muito além do físico. Trabalho todos os aspectos para estar preparado quando a oportunidade chegar”, afirma o atleta.

De olho na evolução constante

João já disputou competições em países como Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Apesar de não ter participado do circuito estadual capixaba no último ano devido ao calendário internacional, ele mantém o Espírito Santo como uma referência em sua trajetória.