Desportiva sai atrás e busca o empate com o Capixaba no Araripe

Jobson tenta passar pela marcação da defesa grená no duelo entre Desportiva e Capixaba Crédito: Kamilla Barcellos / Capixaba SC

Empatados e na liderança. Este é o resumo do duelo entre Desportiva e Capixaba, que empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (28), no Engenheiro Araripe, em Cariacica, válido pela 3ª rodada do Capixabão. Com o resultado, os dois times aparecem em primeiro (Capixaba) e segundo (Desportiva) da competição, com cinco pontos somados.

Desportiva e Capixaba fizeram um primeiro tempo intenso e de muita velocidade. O Tubarão começou com mais presença no campo ofensivo, mas logo a Locomotiva Grená respondeu e criou as principais oportunidades. Entre os minutos 18 e 22, a Tiva pressionou e ficou perto de abrir o placar em finalizações de Zé Gatinha, Alex Galo e Davi Santos.

Numa blitz grená, quase João Guilherme e Davi Santos abriram o placar. Nas duas tentativas, o goleiro João Vitor salvou o Capixaba.

Segundo tempo

No segundo tempo, duas chances para os dois times logo no início da etapa complementar. A primeira, aos 6, após a cobrança de escanteio, Zé Gatinha cabeceia e o goleiro João Vitor faz um grande defesa.

Depois foi a vez de Andrey salvar a meta da Locomotiva. Jobson faz jogada individual, se livra de dois marcadores, chuta e o goleiro defendeu em dois tempos.

Na sequência saiu o gol dos visitantes. Aos 8, com Marco Damasceno O Equatoriano Adrian Batioja recebeu na direita e deu um passe entre os zagueiros da Tiva. Livre de marcação, o camisa 11 passou por Andrey a abriu o placar.

A resposta grená veio pouco depois, com Zé Gatinha. O meia abriu espaço para chutar de fora da área e acertou o gol.

A virada quase veio nos minutos finais. Aos 43, a bola sobrou para Kaykinho, que de frente para o gol, chutou para uma grande defesa do goleiro do Capixaba.

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