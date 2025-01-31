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De volta para casa

Torcedores do Santos fazem festa para receber Neymar na Vila Belmiro

A Vila Belmiro vive um clima de dia de jogo na tarde chuvosa desta sexta-feira (31), em Santos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2025 às 19:42

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 19:42

Neymar é anunciado oficialmente pelo Santos
Neymar é anunciado oficialmente pelo Santos Crédito: Santos FC
A Vila Belmiro vive um clima de dia de jogo na tarde chuvosa desta sexta-feira (31), em Santos, com presença ostensiva da Polícia Militar. A torcida do Santos compareceu em bom número para acompanhar a apresentação de Neymar, de volta ao clube. Antes mesmo da abertura dos portões do estádio, os aficionados estavam reunidos na expectativa de rever o craque. Uniformizados e portando bandeiras, cantavam músicas de amor ao clube e de incentivo ao jogador que retorna para casa.
Havia fãs da cidade e também de outras localidades. Eles formavam longas filas na loja oficial do clube para comprar a camisa personalizada do reforço alvinegro, que saía por dois valores: R$ 399 na versão jogador, similar à usada pelos atletas, e R$ 359 na versão torcedor, em outro material. Colocar o nome "Neymar Jr" custava outros R$ 90.
"O Neymar ainda tem muito futebol para mostrar e para ensinar à molecada que está chegando. Vai dar um incentivo para eles lutarem mais por este manto, que é pesado, bonito e vale a pena carregar no peito", afirmou Cláudia de Souza, 41, que viajou de São Paulo acompanhada da irmã e do filho para acompanhar a apresentação.
O Santos preparou uma grande festa para receber o jogador de volta, com uma programação que conta com shows de santistas famosos, como Supla e Mano Brown, sob o lema: "O príncipe está de volta". Se Pelé é o rei, Neymar é o príncipe. Cláudia disse ainda que não guardou mágoa da saída do atleta rumo ao Barcelona, em 2013, uma transferência seguida de longa contestação judicial. "Ele deixou só alegria e uma história bonita. Mágoa seria se ele não voltasse", afirmou ela.
"O Neymar tinha de seguir o caminho dele mesmo pela Europa e mostrar seu futebol ao mundo. Não ficou nada de mágoa", reforçou Rodrigo Oliveira, 35, que saiu do Paraná junto com o filho Francisco, 6, para prestigiar o retorno do jogador. "É a oportunidade de vir com meu filho para ele conhecer a Vila e ver a história sendo escrita novamente", afirmou Oliveira, acrescentando que a vontade de disputar mais uma Copa do Mundo no ano que vem deve fazer com que Neymar recupere a forma física e volte a apresentar um grande desempenho dentro de campo.
"É a realização de um sonho. Antes, só o via pela TV, não tinha idade nem dinheiro para vir, e hoje tive essa oportunidade", afirmou Guilherme Marques, 31, que chegou de Londrina pela manhã à cidade praiana com a namorada.

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