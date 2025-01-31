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Craque de volta

Santos anuncia a contratação de Neymar

O craque chegou na manhã desta sexta-feira (31) ao Brasil e se prepara para reestrear em breve pelo clube que o revelou.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2025 às 14:41

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 14:41

O Santos anunciou nesta sexta-feira (31) a sonhada contratação de Neymar.
A loja oficial do Santos exibe camisas de Neymar à venda para os torcedores do Santos
A loja oficial do Santos exibe camisas de Neymar à venda para os torcedores do Santos Crédito: Fotoarena/Folhapress
'Eu vou, mas eu volto'. Vocês se lembram, né?' Pois bem, o príncipe está de volta", disse o jogador.

Volta do craque

O Santos finalmente anunciou Neymar após o próprio jogador e o presidente Marcelo Teixeira se anteciparem. O jurídico do atleta pediu para o Peixe esperar até a assinatura presencial do contrato.
Neymar chega ao Santos para um contrato inicial até o dia 30 de junho. O Peixe tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026.
No anúncio, Neymar aceita o "convite" de Pelé para usar a camisa 10 santista nessa segunda passagem após 12 anos.
Neymar será apresentado na Vila Belmiro ainda nesta sexta. Ele deve assistir o clássico contra o São Paulo, sábado, na Vila.
Há a expectativa pela estreia contra o Botafogo-SP, quarta, também na Vila Belmiro. O dia 5 de fevereiro marca o aniversário de 33 anos do astro.

Projeto Neymar

A gestão do presidente Marcelo Teixeira buscou Neymar antes mesmo de vencer as eleições em dezembro de 2023.
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Neymar estava no futebol Arábia Saudita e pouco jogou pelo Al-Hilal Crédito: Al Hilal/Divulgação
Teixeira conversou com Neymar Pai e, com uma sinalização positiva, resolveu ser candidato novamente à presidência.
Neymar foi revelado nos primeiros mandatos de Marcelo Teixeira e eles nunca perderam a relação, que se estreitou nos últimos meses.
O presidente deu passos ao encontro de Neymar desde os primeiros dias de gestão: fechou com a Blaze, patrocinadora máster de Neymar, trouxe Armênio Neto, parceiro comercial de Neymar, para a direção do marketing, entre outras ações no dia a dia.
Neymar sempre retribuiu: foi à Vila na final do Paulistão contra o Palmeiras, ligou para parabenizar pelo acesso à Série A e sempre interagiu nas redes sociais do Santos.
A expectativa de ambas as partes era pelo retorno em junho, após o fim do contrato no Al Hilal, mas surgiu uma oportunidade.
Insatisfeito com o técnico Jorge Jesus, Neymar conseguiu a rescisão contratual e cumpriu a promessa de priorizar o Santos. Ele recebeu outras várias propostas e sondagens.

Contrato curto

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos.
O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.
Uma forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.
O Santos precisa adequar seu estatuto e está disposto a negociar. Com maior investimento, elenco mais forte e a atuação de Neymar Pai, a chance de Neymar ficar por mais um ano aumentaria.

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