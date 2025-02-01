Capixaba vence mais uma e se mantém na ponta do Capixabão

Na abertura da quarta rodada do Campeonato Capixabão, o Capixaba mais uma vez defendeu o posto de líder. Na noite desta sexta-feira, no estádio Emílio Nemer, em Castelo, o Tubarão contou com um gol do colombiano Juan Montes para derrotar o Porto Vitória, por 1 a 0. O resultado manteve a equipe na ponta da classificação.
O Capixaba começou o jogo dominando as ações ofensivas. Até os 25 minutos, apenas o Tubarão chegou, sempre com o trio Jobson, Marco Damasceno e Batioja.
Com o passar do tempo, o Porto Vitória se encontrou na partida, criou oportunidades e ainda teve a chance de ir para o vestiário em vantagem. No entanto, o goleiro João Vitor defendeu o pênalti cobrado por Patrick Leonardo.
No segundo tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos, o Capixaba seguiu atacando e conseguiu abrir o placar aos seis minutos, com o colombiano Juan Montes. O Tubarão poderia ter feito o segundo gol, mas o atacante Jobson perdeu uma chance incrível.
No lance seguinte, Didira cabeceou na pequena área e o goleiro João Vitor fez outra grande defesa antes da bola bater no travessão. Antes do fim, o Capixaba voltou a balançar as redes, mas o gol do equatoriano Felipe Cuero foi anulado pelo VAR.
Próximos jogos
O Campeonato Capixaba 2025 prossegue no meio de semana com os jogos da quinta rodada da primeira fase. Na quarta-feira, às 18h, o Porto Vitória enfrenta o Jaguaré, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mais tarde, às 20h, o Capixaba visita o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.