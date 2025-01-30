Rio Branco tem um dos piores inícios dos últimos 10 anos no Capixabão

Elenco do Rio Branco no centro de treinamento Crédito: Cid Costa/Rio Branco SAF

O planejamento do Rio Branco para a temporada 2025 marcou o maior investimento da história recente do clube. No entanto, nas três primeiras rodadas do Campeonato Capixaba, o Capa-Preta marcou apenas um gol, ainda não venceu e coleciona um dos piores inícios dos últimos dez anos no Estadual.

O ano da equipe profissional do Rio Branco-ES começou no dia 1 de dezembro de 2024. Há cerca de dois meses, a expectativa nutrida pela torcida capa-preta era depositada em uma equipe que, desde o início, impressionaria os adversários em campo. No entanto, não foi bem assim.

A estreia do Capa-Preta foi contra o Nova Venécia, equipe que tinha apenas duas semanas de preparação e quase não participou do torneio. Ainda assim, o Leão venceu o Rio Branco, por 1 a 0, e frustrou os planos do Alvinegro. Uma semana depois, o Brancão ainda empatou o clássico contra a Desportiva, em 0 a 0, pela segunda rodada. Na partida seguinte, os comandados de Colbachini venciam até os 43 minutos do segundo tempo, mas cederam a igualdade, em 1 a 1 contra o Porto Vitória.

Neste meio-tempo, para aliviar a situação, o Rio Branco-ES até conquistou um triunfo, mas a partida era válida pela Copa Verde. A única comemoração capa-preta foi em cima do rival Vitória-ES, no Salvador Costa, por 2 a 1, contra o time misto alvianil. Após a sequência ingrata, o técnico Ricardo Colbachini vive um momento de insatisfação pessoal, mas mantém o foco para vencer a primeira, contra o Rio Branco VN, no estádio Kleber Andrade.

"Para as próximas partidas, a gente precisa estar mais concentrado, principalmente nesses minutos finais da partida, onde acontecem muitos gols. É um jogo na nossa casa, nós precisamos vencer, ainda não vencemos no campeonato, e na próxima partida nós vamos com muita força para vencer e espantar essa fase horrível", disse Colbachini após a partida contra o Porto Vitória.

Início nos últimos dez anos

Durante as dez últimas temporadas, o Rio Branco vive um de seus piores inícios no Campeonato Capixaba. Assim como nos anos de 2017 e 2022, o Brancão terminou a terceira rodada com apenas dois pontos.

2016 - 7 pontos

2017 - 2 pontos (foi rebaixado)

2018 - jogou a Série B

2019 - 5 pontos

2020 - 6 pontos

2021 - 6 pontos

2022 - 2 pontos

2023 - 3 pontos

2024 - 6 pontos

2025 - 2 pontos

2017, um ano traumático

Assim como em 2025, o Rio Branco-ES começou um dos piores torneios de sua história da mesma forma. Na temporada 2017, a estreia foi diante do Tupy-ES, em igualdade por 1 a 1, no Kleber Andrade. Naquele domingo de sol, Márcio Carioca evitou o triunfo canela-verde, que seria 'assinado' por Lambiru. A partida seguinte foi marcada por derrota, por 3 a 1, contra o Doze. O Campeonato Capixaba seria paralisado, devido à crise de segurança pública no Espírito Santo.

Sendo assim, o clássico contra a Desportiva Ferroviária, válido pela terceira rodada, foi adiado. No retorno do futebol, o Rio Branco-ES perdeu mais uma, dessa vez por 2 a 0, para o Atlético Itapemirim. Na sequência o 'Preto-Grená' terminou empatado. Ou seja: oficialmente, o Brancão terminou a terceira rodada com dois pontos, mas em termos de sequência, este foi o pior início e pior final, já que o clube seria rebaixado na nona colocação, com dez pontos conquistados.

2022 sem riscos, apesar do susto

Diferente de 2017, o ano de 2022 não agonizou o torcedor capa-preta até as rodadas finais na luta contra o rebaixamento. Isso porque a reta final do Rio Branco-ES foi impressionante. As três rodadas iniciais tiveram uma derrota e dois empates. Na estreia, contra o Estrela do Norte, o capa-preta foi surpreendido, por 2 a 0, contra o time de Cachoeiro de Itapemirim, no Salvador Costa.

A sequência ainda era desafiadora. Um clássico contra a Desportiva Ferroviária e um duelo contra o Real Noroeste. Fora de casa, no Engenheiro Araripe, o Brancão jogou com um jogador a mais durante toda a partida, mas cedeu o empate no fim. Contra o time de Águia Branca, atual campeão, um gol de empate na segunda etapa evitou o pior, em jogo disputado no Kleber Andrade, que terminou 1 a 1.

A má fase ainda duraria mais duas rodadas sem triunfo (um empate e uma derrota), mas três vitórias consecutivas em quatro jogos livrariam a equipe, que terminou longe do descenso. Classificado na sexta posição, com doze pontos (sete a mais que o nono colocado), o Brancão seria eliminado para o futuro campeão Real Noroeste.

Próximos jogos do Rio Branco

A quarta rodada do Campeonato Capixaba 2025 começa nesta sexta-feira. Em busca da primeira vitória no Estadual, o Rio Branco entra em campo apenas no domingo, às 15h45, contra o xará Rio Branco VN, no estádio Kleber Andrade.