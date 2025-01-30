Vitória contrata treinador envolvido em caso de agressão a árbitra no ES

Rafael Soriano é o novo técnico do Vitória Crédito: Vitória FC

O Vitória Futebol Clube agiu rápido e anunciou a contratação do treinador Rafael Soriano para assumir o comando técnico da equipe na sequência da temporada de 2025. Ele chega para substituir Gustavo Rodrigues, demitido na tarde desta quinta-feira (30), após o péssimo início de ano , onde o Alvianil não venceu nenhum dos quatro jogos disputados.

Aos 39 anos, Soriano iniciou a carreira nas categorias de base do futebol carioca, e a primeira experiência no futebol capixaba foi em 2017, quando comandou a Desportiva Ferroviária. Ainda dentro do Estado, ele teve passagens pelo Rio Branco-VN e Espírito Santo FC.

Esta será a primeira passagem de Rafael Soriano no Alvianil, e ele se mostrou motivado para o desafio: "A expectativa é muito grande. Estou muito feliz com o acerto, pois o Vitória é um clube altamente organizado e que sempre briga por títulos, o que foi um fator determinante para a minha chegada. Além disso, conheço bem o elenco e a comissão técnica, e sei da qualidade que temos à disposição para lutar por conquistas", disse.

Fora do Espírito Santo, trabalhou em clubes como Itaboraí-RJ, Nacional-PB, Americano-RJ, Cabofriense-RJ e Inter de Limeira-SP. Seu último trabalho foi no Nacional-PB, disputando o Campeonato Paraibano deste ano.

Caso de agressão

O julgamento foi realizado pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES). Além disso, o treinador pegou mais um ganho de doze jogos e uma multa de R$ 1.212,00, pela invasão de campo e xingamentos direcionados à arbitragem.

No principal artigo, do qual o treinador foi denunciado, que diz respeito à agressão física, dois auditores (Lucas Porto e Gotardo Friço) votaram pela suspensão de 540 dias. Porém, o relator Raul Bortolini e o outro auditor, José Inácio Borges, entenderam que a pena equivalente para o ato de Soriano fosse de 200 dias, que durou apenas 136, quando foi contratado pelo Americano de Campos, do Rio de Janeiro.

Em 2024, Rafael assumiu o comando do Rio Branco VN, no lugar de Roy, no começo do Campeonato Capixaba, mas já estava inscrito no clube desde setembro do ano anterior. A regularização do técnico, que durante esses meses trabalhou pelo Americano-RJ, o ajudou a diminuir a pena estabelecida pela agressão.

À época do anúncio no time Polenteiro, em 2024, o treinador ainda tinha que cumprir 7 jogos de suspensão. Ou seja, só poderia entrar em campo a partir da oitava rodada do Estadual, mas comandou a equipe à beira do gramado desde o terceiro jogo, faltando ainda cinco para zerar a suspensão de partidas, medida tomada pelo TJD-ES.

Resumo das penalizações