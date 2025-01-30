Técnico do Vitória é demitido após sequência de quatro jogos sem vencer

Gustavo Rodrigues foi desligado do Vitória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória informou o desligamento do treinador Gustavo Rodrigues na tarde desta quinta-feira (30), após o empate com o Rio Branco VN, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Capixaba 2025. O técnico estava à frente do clube desde outubro do ano passado.

Com um saldo de dois gols convertidos e 4 sofridos, o professor e direção do clube chegaram em um acordo, resultando na saída de Gustavo do comando do clube.