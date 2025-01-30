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Técnico do Vitória é demitido após sequência de quatro jogos sem vencer

O Alvianil informou o desligamento de Gustavo Rodrigues na tarde desta quinta-feira (30) por meio das redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2025 às 16:16

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 16:16

Gustavo Rodrigues é desligado do Vitória
Gustavo Rodrigues foi desligado do Vitória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O Vitória informou o desligamento do treinador Gustavo Rodrigues na tarde desta quinta-feira (30), após o empate com o Rio Branco VN, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Capixaba 2025. O técnico estava à frente do clube desde outubro do ano passado.
Ele acumulou uma sequência de quatro partidas sem vencer na temporada: uma derrota para a Desportiva na estreia do Capixabãoderrota para o Rio Branco na primeira fase da Copa Verde; um empate com o Porto Vitória em casa; e outro empate com o Tricolor Polenteiro, ambas pelo Estadual.
Com um saldo de dois gols convertidos e 4 sofridos, o professor e direção do clube chegaram em um acordo, resultando na saída de Gustavo do comando do clube.
Aos 40 anos, Gustavo construiu a carreira no futebol mineiro, com passagens por clubes como Athletic, Patrocinense, Boa Esporte, Nacional de Muriaé, Itabirito e outros. Seu último trabalho foi no Pouso Alegre, onde alcançou a sexta colocação no Campeonato Mineiro e a classificação para o Brasileirão Série D.

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