Técnico do Vitória é demitido após sequência de quatro jogos sem vencer

O Vitória informou o desligamento do treinador Gustavo Rodrigues na tarde desta quinta-feira (30), após o empate com o Rio Branco VN, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Capixaba 2025. O técnico estava à frente do clube desde outubro do ano passado.
Ele acumulou uma sequência de quatro partidas sem vencer na temporada: uma derrota para a Desportiva na estreia do Capixabão; derrota para o Rio Branco na primeira fase da Copa Verde; um empate com o Porto Vitória em casa; e outro empate com o Tricolor Polenteiro, ambas pelo Estadual.
Com um saldo de dois gols convertidos e 4 sofridos, o professor e direção do clube chegaram em um acordo, resultando na saída de Gustavo do comando do clube.
Aos 40 anos, Gustavo construiu a carreira no futebol mineiro, com passagens por clubes como Athletic, Patrocinense, Boa Esporte, Nacional de Muriaé, Itabirito e outros. Seu último trabalho foi no Pouso Alegre, onde alcançou a sexta colocação no Campeonato Mineiro e a classificação para o Brasileirão Série D.