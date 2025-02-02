Rio Branco empata mais uma e segue sem vencer no Capixabão

Rio Branco e Rio Branco VN empataram em 0 a 0 pela quarta rodada do Capixabão 2025 Crédito: Wagner/Chaló

A pressão que já era grande ficou ainda maior no Rio Branco. Diante do Rio Branco VN, o Capa-Preta ficou no empate em 0 a 0 na tare deste domingo (2) e segue sem saber o que é vencer no Capixabão. O confronto foi válido pela quarta rodada do Estadual. No outro jogo do dia, o Vilavelhense bateu o Nova Venécia por 2 a 0.

Com o resultado, o time capa-preta soma três pontos, ocupando a oitava colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Jaguaré, que joga com a Desportiva neste domingo. Já o Brancão Polenteiro é o terceiro, com 6 pontos, porém com a possibilidade do time grená ultrapassá-lo em caso de vitória.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi dividida em dois momentos: antes e depois da parada técnica. Na primeira parte, o Brancão teve grandes oportunidades para abrir o placar com Felipe Pará, que chegou a desperdiçar um chute dentro da área e com o gol praticamente aberto.

Depois dos 25 minutos iniciais, o Polenteiro começou a chegar com mais facilidade ao ataque. O goleiro Neguete terminou o primeiro tempo sendo o melhor do mandante.

Na segunda etapa, o Rio Branco, que já tinha maior posse de bola, passou a controlar ainda mais o jogo. Porém, foram poucas jogadas criadas pelo Capa-Preta. A melhor saiu em contra-ataque puxado por Felipe Pará, que serviu Rafael Lucas para mandar por cima do gol.

O Rio Branco VN, que planejou contra-atacar, teve a melhor oportunidade da partida. Após Jorge desarmar Breno Melo, o volante encontrou Dandan em profundidade. O centroavante venceu Carbonieri na corrida e finalizou na trave.

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