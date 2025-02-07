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Desportiva é líder, mas mantém os pés no chão para o resto do campeonato

Em entrevista pós-jogo, Rodrigo César revelou que vê a competição com muito equilíbrio e acredita em um passo de cada vez

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 17:19

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

07 fev 2025 às 17:19
Rodrigo César, técnico da Desportiva Ferroviária
Rodrigo César, técnico da Desportiva Ferroviária Crédito: Vinícius Lima / Laila Pecoari
A Desportiva Ferroviária assumiu a liderança do Capixabão 2025 depois de vencer o Nova Venécia, no Engenheiro Araripe, nesta quinta-feira (6). A partida terminou em 2 a 0, com gols de Cássio e João Guilherme, que levaram a Tiva para a ponta do Estadual, com a melhor defesa da competição e segundo melhor ataque.
Perguntado se a fase mais difícil da competição já passou, com os clássicos e os jogos com os adversários mais duros fora de casa na primeira metade do campeonato, o técnico da Desportiva, Rodrigo César, negou, e garantiu manter os pés no chão, e que está pensando em cada partida como decisiva até o fim da fase inicial do torneio. 
"É uma competição muito equilibrada, cada jogo é uma decisão para gente, vocês viram hoje a dificuldade que foi esse aqui. Então, a gente vai pensar no jogo a jogo, e focar em vencer partidas. Agora é trabalhar mais, para poder seguir como primeiro colocado, e aí depois que classificar, tem outro campeonato. E a gente está preparado para o mata-mata ser bem competitivo também", disse o treinador grená.

Torcedor empolgado

A festa da torcida da Tiva foi um dos pontos que mais chamaram a atenção no duelo contra o Nova Venécia. Por 90 minutos, o torcedor apoiou o clube até a vitória, que sacramentaria a liderança do Campeonato Capixaba, e Rodrigo reconheceu a importância de vencer em casa em retribuição ao carinho de quem esteve nas arquibancadas do Engenheiro Araripe.
"A nossa equipe vem a cada partida evoluindo durante a competição, e hoje conseguimos fazer um grande jogo dentro de casa, dentro do nosso estádio para a nossa torcida que fez uma festa muito bonita. A gente está vendo o que torcedor compareceu, e a gente trabalha pra dar alegria a eles, então estamos muito felizes", completou o comandante da Locomotiva.
O próximo jogo da Desportiva também é no Engenheiro Araripe, mas com mando do Vilavelhense, que fechou uma parceria com o clube de Jardim América para sediar seus jogos no estádio grená. A partida acontece pela sexta rodada do Campeonato Capixaba neste domingo (9), às 18h.

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