Desportiva é líder, mas mantém os pés no chão para o resto do campeonato

Rodrigo César, técnico da Desportiva Ferroviária Crédito: Vinícius Lima / Laila Pecoari

A Desportiva Ferroviária assumiu a liderança do Capixabão 2025 depois de vencer o Nova Venécia, no Engenheiro Araripe, nesta quinta-feira (6) . A partida terminou em 2 a 0, com gols de Cássio e João Guilherme, que levaram a Tiva para a ponta do Estadual, com a melhor defesa da competição e segundo melhor ataque.

Perguntado se a fase mais difícil da competição já passou, com os clássicos e os jogos com os adversários mais duros fora de casa na primeira metade do campeonato, o técnico da Desportiva, Rodrigo César, negou, e garantiu manter os pés no chão, e que está pensando em cada partida como decisiva até o fim da fase inicial do torneio.

"É uma competição muito equilibrada, cada jogo é uma decisão para gente, vocês viram hoje a dificuldade que foi esse aqui. Então, a gente vai pensar no jogo a jogo, e focar em vencer partidas. Agora é trabalhar mais, para poder seguir como primeiro colocado, e aí depois que classificar, tem outro campeonato. E a gente está preparado para o mata-mata ser bem competitivo também", disse o treinador grená.

Torcedor empolgado

A festa da torcida da Tiva foi um dos pontos que mais chamaram a atenção no duelo contra o Nova Venécia. Por 90 minutos, o torcedor apoiou o clube até a vitória, que sacramentaria a liderança do Campeonato Capixaba, e Rodrigo reconheceu a importância de vencer em casa em retribuição ao carinho de quem esteve nas arquibancadas do Engenheiro Araripe.

"A nossa equipe vem a cada partida evoluindo durante a competição, e hoje conseguimos fazer um grande jogo dentro de casa, dentro do nosso estádio para a nossa torcida que fez uma festa muito bonita. A gente está vendo o que torcedor compareceu, e a gente trabalha pra dar alegria a eles, então estamos muito felizes", completou o comandante da Locomotiva.