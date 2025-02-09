Botafogo poupa titulares e perde para o Madureira no Kleber Andrade

Botafogo e Madureira se enfrentaram no Klebe Andrade na tarde deste domingo (9) Crédito: Fernando Madeira

O Botafogo recebeu o Madureira no Kleber Andrade neste domingo (9), para o jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2025, mas foi derrotado diante da sua torcida capixaba. O Glorioso foi melhor na partida, atacando e com mais posse de bola, mas perdeu por 2 a 0 para o Tricolor Suburbano, que chegou ao primeiro gol com Wagninho e deu números finais à partida com Coutinho.

Os botafoguenses capixabas se fizeram presentes no Klebão. Mais de quatro mil torcedores ocuparam um dos lados do estádio e apoiaram o clube no seu retorno à Cariacica. Porém, a festa nas arquibancadas não foi o suficiente para o Fogão vencer o jogo, o que decepcionou o torcedor alvinegro neste domingo.

O Jogo

O Botafogo fez valer o favoritismo e impôs o seu ritmo desde o primeiro minuto de jogo, mesmo com o time quase todo reserva, com exceção do lateral-esquerdo e capitão Alex Telles.

O atual campeão da América pressionou muito na primeira etapa, mas parou por duas vezes no goleiro Mota, paredão do Madureira, que fez duas grandes defesas na primeira etapa.

Porém, quem abriu o placar foi o Madureira. Em sua única finalização a gol nos 45 minutos inciais, Wagninho subiu mais alto depois de uma bola alçada e cabeceou firme para estufar as redes alvinegras. 1 a 0 para o Tricolor Suburbano.

Botafogo e Madureira se enfrentaram no kleber Andrade na tarde deste domingo (9) Crédito: Fernando Madeira

Na volta para o segundo tempo, poucas chances de ambos os lados e os dois times aparentemente apáticos. O Botafogo permaneceu com a posse de bola, mas sem criar muito perigo, enquanto o Madureira soube sofrer e se defendeu bem, agindo com velocidade nos lances de contra-ataque.

E foi justamente assim que o time ampliou o placar, aos 40 do segundo tempo. Evandro conduziu pelo lado esquerdo e cruzou o campo inteiro, invadiu a área, encobriu o goleiro alvinegro, mas a bola foi no travessão. No rebote, Cauã Coutinho cabeceou sozinho e sacramentou a vitória do Madureira.