Copa do Brasil: Rio Branco encara o Novorizontino, e Rio Branco-VN pega o Amazonas

O sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta sexta-feira (7) às 15h, e Rio Branco e Rio Branco-VN, clubes capixabas, descobriram quais serão os adversários para a competição que mais paga no Brasil. O Capa-Preta enfrenta o Novorizontino, enquanto o Tricolor Polenteiro joga contra o Amazonas. Os dois jogos acontecem no Kleber Andrade, em datas que ainda serão definidas.
Os dois clubes foram os finalistas do Campeonato Capixaba da temporada passada, por isso representam o Espírito Santo na Copa do Brasil 2025. Além disso, o Rio Branco também joga o Brasileirão Série D, por ter se sagrado campeão do Estadual de 2024.
Confira os principais confrontos
UNIÃO-MT x VASCO
TOCANTINÓPOLIS-TO x ATLÉTICO-MG
ÁGUIA DE MARABÁ-PA x FLUMINENSE-RJ
POUSO ALEGRE-MG x ATHLETICO-PR
SÃO RAIMUNDO-RR x GRÊMIO-RS
RIO BRANCO VN- ES X AMAZONAS-AM
SOUSA-PB x RB BRAGANTINO-SP
OPERÁRIO-MS x CRICIÚMA-SC
FC CASCAVEL-PR x AMÉRICA-MG