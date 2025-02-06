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Cristiano Ronaldo exalta Marcelo após anúncio de aposentadoria

Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem para Marcelo, que anunciou a aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (6), aos 36 anos.

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 14:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2025 às 14:09
Marcelo e Cristiano Ronaldo firmaram amizade após anos no Real Madrid
Marcelo e Cristiano Ronaldo firmaram amizade após anos no Real Madrid Crédito: Redes Sociais
Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem para Marcelo, que anunciou a aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (6), aos 36 anos. "Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida", escreveu Cristiano Ronaldo, no X (antigo Twitter).
Marcelo anunciou aposentadoria com vídeo nas redes sociais, com a legenda: "Grato eternamente". "Minha história como jogador termina aqui. Mas ainda tenho muito a entregar ao futebol, obrigado por tudo", disse o lateral. Ele estava sem clube desde novembro, quando saiu do Fluminense. O adeus ao Tricolor, clube que o revelou, aconteceu após treta com o técnico Mano Menezes.
Marcelo e Cristiano Ronaldo foram companheiros no Real Madrid, da Espanha. O ex-lateral chegou ao clube em 2006 e se despediu em 2022. Ele defendeu ainda o Olympiacos, da Grécia, antes do retorno ao Fluminense. Pelo Real Madrid, Marcelo é o brasileiro com mais títulos e jogos na história do clube. Com 546 partidas, o lateral conquistou 25 taças com a camisa merengue, incluindo cinco Liga dos Campeões, seis Campeonatos Espanhol e quatro Mundiais de Clubes.

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