Cristiano Ronaldo exalta Marcelo após anúncio de aposentadoria

Marcelo e Cristiano Ronaldo firmaram amizade após anos no Real Madrid Crédito: Redes Sociais

Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem para Marcelo, que anunciou a aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (6), aos 36 anos. "Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida", escreveu Cristiano Ronaldo, no X (antigo Twitter).

Marcelo anunciou aposentadoria com vídeo nas redes sociais, com a legenda: "Grato eternamente". "Minha história como jogador termina aqui. Mas ainda tenho muito a entregar ao futebol, obrigado por tudo", disse o lateral. Ele estava sem clube desde novembro, quando saiu do Fluminense. O adeus ao Tricolor, clube que o revelou, aconteceu após treta com o técnico Mano Menezes.