Juninho desencanta, Flamengo goleia e assume a liderança do Carioca

Sem sofrimentos, o Flamengo passeou e venceu a Portuguesa por 5 a 0 na noite desta quarta-feira, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O duelo, que teve o primeiro gol de Juninho e até cavadinha, foi válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca e marca a quinta vitória seguida do time rubro-negro na temporada.
O resultado coloca o Fla na liderança do Campeonato Carioca. A equipe chega aos 13 pontos com um jogo a menos e ainda pode cair de posição no decorrer da rodada. Volta Redonda e Vasco têm a mesma pontuação. A Portuguesa segue em penúltimo, com seis pontos, três a mais que o lanterna Bangu.
Juninho fez homenagem a Varela no primeiro gol do Flamengo. O atacante mostrou uma camisa do lateral, que perdeu a mãe Carmem Olivera, e foi liberado para viajar ao Uruguai para o velório. Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan também balançaram a rede.
Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo faz o clássico contra o Fluminense às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A Portuguesa encara o Boavista às 19h (de Brasília), no Eucyzão.
O jogo
O Flamengo controlou a posse de bola, mas sentiu a falta de entrosamento no início do primeiro tempo. Depois, o cenário melhorou e o primeiro tempo ficou mais disputado. Bastante pragmático, o time demorou a criar chances de real perigo e acabou vendo a Portuguesa crescer em alguns momentos, assustando a defesa. Faltava mais velocidade e bom ritmo para sair da marcação adversária.
Em uma boa chegada, porém, o cenário mudou. Aos 36 minutos, Juninho fez o gol que já vinha buscando, o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo fez um grande primeiro tempo e foi o principal responsável pelas boas chegadas. O goleiro Douglas Borges também foi bem na primeira etapa para impedir um placar mais elástico, mas a felicidade durou pouco.
A Portuguesa voltou assustando no segundo tempo, mas o Flamengo foi eficiente para matar o jogo. Com paciência e girando a bola, Allan deu um bonito passe, Ayrton Lucas tentou e Luiz Araújo chegou no rebote para deixar o dele. No lance seguinte, o time mandante ainda estava assustado e Daniel Sales sofreu a falta dentro da área. Arrascaeta bateu de cavadinha para fazer o 3 a 0.
A reta final completou o passeio que foi a partida. Arrascaeta brilhou em assistência para Matheus Gonçalves, que fez o quarto do Fla. A Lusa já não conseguia mais reagir e o Flamengo só foi fazendo o tempo passar até o fim do jogo. Joia do rubro-negro, Wallace Yan ainda marcou o dele nos últimos minutos.