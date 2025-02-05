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Arrependido

Memphis Depay admite ter dirigido bêbado em Mônaco e pede desculpas

Depay foi condenado a quatro meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A informação é da TV francesa RMS Sport

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2025 às 17:33
Memphis Depay se manifestou nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), após ser condenado a prisão suspensa por dirigir embriagado em Mônaco. O atacante do Corinthians se desculpou pelo episódio e admitiu ter conduzido seu carro após "tomar algumas bebidas".
Depay se disse arrependido por beber e dirigir em Monaco em 2024
Depay se disse arrependido por beber e dirigir em Monaco em 2024 Crédito: Serviço Noticioso Fotográfico / Agência F8
"Eu gostaria de vir aqui e me desculpar. No último verão, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa após tomar algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pegado um táxi, mas não fiz e gostaria de me desculpar e assumir total responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu com certeza aprenderei com essa. 2025 nós faremos melhor", postou o jogador.
Depay foi condenado a quatro meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A informação é da TV francesa RMS Sport.
Depay não compareceu ao julgamento, terá que pagar multa de 9 mil euros (R$ 54,1 mil) e está proibido de dirigir no principado por dois anos. O jogador tem duas semanas para recorrer da decisão.
O holandês foi detido às 5h30 (horário local) em 6 de agosto de 2024 por condução arriscada. Na ocasião, foi constatado 1,01 mg de álcool por litro de ar expirado, o que significa 2 g de álcool por litro de sangue. Em Mônaco, o limite é de 0,5g por litro.
Condenação não resulta em prisão imediata. A pena só será aplicada caso Depay descumpra as normas da prisão suspensa como, por exemplo, cometer nova infração.

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