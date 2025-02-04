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Afogamento

Jogador de futebol da Croácia é encontrado morto no litoral espanhol

Jakov Jelkic, do FC Granges-Paccot, estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando o hotel onde se hospedava acionou a polícia espanhola

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2025 às 17:40
O jogador de futebol Jakov Jelkic, de 24 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira (3), em Alicante, litoral da Espanha. O atleta croata estava no país juntamente com a equipe, o FC Granges-Paccot, da terceira divisão da Suíça.
Jakov Jelkic, do FC Granges-Paccot, estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando o hotel onde se hospedava acionou a polícia espanhola
Jakov Jelkic, do FC Granges-Paccot, estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando o hotel onde se hospedava acionou a polícia espanhola Crédito: Reprodução
Pelas imagens captadas por câmeras de vigilância, Jelkic possivelmente caiu no mar por acidente ao voltar de madrugada de uma casa noturna. Segundo porta-voz da polícia local, ele pôde ser visto cambaleando nas imagens e teria ingerido bebidas alcoólicas. O atleta morreu por afogamento.
Ele estava desde 31 de janeiro em Alicante e havia sido visto pela última vez na madrugada do último sábado.
A família de Jelkic chegou a divulgar mensagens nas redes sociais pedindo ajuda para que ele fosse encontrado. Nesta segunda-feira, porém, a morte foi confirmada.

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