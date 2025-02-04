Jogador de futebol da Croácia é encontrado morto no litoral espanhol

O jogador de futebol Jakov Jelkic, de 24 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira (3), em Alicante, litoral da Espanha. O atleta croata estava no país juntamente com a equipe, o FC Granges-Paccot, da terceira divisão da Suíça.
Pelas imagens captadas por câmeras de vigilância, Jelkic possivelmente caiu no mar por acidente ao voltar de madrugada de uma casa noturna. Segundo porta-voz da polícia local, ele pôde ser visto cambaleando nas imagens e teria ingerido bebidas alcoólicas. O atleta morreu por afogamento.
Ele estava desde 31 de janeiro em Alicante e havia sido visto pela última vez na madrugada do último sábado.
A família de Jelkic chegou a divulgar mensagens nas redes sociais pedindo ajuda para que ele fosse encontrado. Nesta segunda-feira, porém, a morte foi confirmada.