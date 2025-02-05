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Futebol além das 4 linhas

O encontro com uma fã que emocionou o goleiro do Vasco no Kleber Andrade; assista

Léo Jardim soube da história de superação de Ísis, de 9 anos, e a encontrou após o jogo em Cariacica; o ídolo a presenteou com uma camisa autografada e recebeu um cartaz fofo feito por ela

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 16:14

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

05 fev 2025 às 16:14
O futebol tem o poder de ir além das quatro linhas. Ele une, emociona e, muitas vezes, proporciona momentos que ficam marcados para sempre na memória de quem vive o esporte com paixão. No último sábado (1), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, um desses momentos aconteceu. A protagonista? A pequena Ísis Schmidt, de apenas nove anos, torcedora fervorosa do Vasco da Gama, que realizou um dos maiores sonhos da vida: conhecer o goleiro Léo Jardim.
A história começou nas arquibancadas. Ísis segurava um cartaz pedindo a camisa do ídolo. O que ela não imaginava é que a paixão pelo Gigante da Colina e a trajetória de superação pessoal tocariam profundamente não apenas a torcida, mas também os jogadores.
Ao tomar conhecimento das adversidades pelas quais a fã mirim já passou — desde os primeiros anos enfrenta problemas de saúde devido a uma insuficiência imunológica — a equipe do Vasco decidiu proporcionar a ela uma experiência inesquecível.

Superação

Segundo os pais dela, desde muito pequena Ísis precisou ser forte. Ela nasceu com insuficiência imunológica e enfrentou anos de infecções respiratórias severas. Foram inúmeras internações, momentos de angústia, noites intermináveis nos corredores do hospital, sempre com uma incerteza em relação à saúde dela.
Mas, em meio a todas as dificuldades, ela encontrou uma força que a mantinha firme: o Vasco. Mesmo internada, com o corpinho frágil, ela cantava os hinos da torcida, vibrava com cada gol e dizia, com um brilho no olhar, que o Vasco era como ela: forte, guerreiro e que nunca desistia.
Ao fim da partida, Ísis foi levada ao vestiário para encontrar Léo Jardim. O goleiro, ao vê-la, não conteve a emoção. Com lágrimas nos olhos, entregou uma camisa autografada e deu um abraço apertado na pequena torcedora. O gesto, simples, mas carregado de significado, foi suficiente para que Léo entrasse chorando no vestiário, conforme relataram funcionários do clube.
Ísis e Léo Jardim
Isis fez um cartaz para Léo Jardim e recebeu do ídolo uma camisa autografada Crédito: Donovan Schmidt
O episódio transcendeu o esporte. Não era apenas um jogador entregando uma camisa a uma torcedora, mas um ser humano reconhecendo a força de uma criança que encontrou no futebol uma fonte de esperança e inspiração.
Para Ísis, foi a realização de um sonho. Para Léo Jardim, um momento de conexão e emoção que dificilmente será esquecido. E para todos que acompanharam essa cena, a lembrança de que o futebol, mais do que um jogo, é um elo capaz de transformar vidas.

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