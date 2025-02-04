Quem é a promessa que o próprio Davi Lucca vê como 'novo Neymar' no Santos

"Pai, dá uma atenção para ele. Ele é o próximo você". Essa frase foi dita por Davi Lucca, filho de Neymar, sobre Anthony Reis, promessa do Santos.

Anthony Reis em atuação pelo sub-8 do Santos Crédito: Reprodução Anthony Reis

Davi Lucca notou Anthony durante a festa de apresentação de Neymar no Santos, na última sexta-feira, na Vila Belmiro.

Neymar estava de costas quando Anthony pediu foto e foi Davi quem ajudou.

Anthony, de 8 anos, conseguiu a sonhada foto com Neymar e depois fez o registro nas redes sociais.

O Davi Lucca falou que viu meu gol e que eu sou o próximo Neymar.Anthony em texto escrito no Instagram gerenciado por sua família

Natural de Praia Grande, litoral de São Paulo, Anthony Reis está no sub-8 do futsal do Santos e ainda fará a transição para o gramado.

Anthony tem lances impressionantes publicados e já está no radar da Bertolucci Sports, uma das maiores empresas de agenciamento esportivo do mundo.