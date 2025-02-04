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Promessa de 8 anos

Quem é a promessa que o próprio Davi Lucca vê como 'novo Neymar' no Santos

Nascido em 2016 e com apenas 8 anos, Anthony Reis é natural de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 12:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2025 às 12:14
 "Pai, dá uma atenção para ele. Ele é o próximo você". Essa frase foi dita por Davi Lucca, filho de Neymar, sobre Anthony Reis, promessa do Santos.
Anthony Reis em atuação pelo sub-8 do Santos
Anthony Reis em atuação pelo sub-8 do Santos Crédito: Reprodução Anthony Reis
Davi Lucca notou Anthony durante a festa de apresentação de Neymar no Santos, na última sexta-feira, na Vila Belmiro.
Neymar estava de costas quando Anthony pediu foto e foi Davi quem ajudou.
Anthony, de 8 anos, conseguiu a sonhada foto com Neymar e depois fez o registro nas redes sociais.
O Davi Lucca falou que viu meu gol e que eu sou o próximo Neymar.Anthony em texto escrito no Instagram gerenciado por sua família
Natural de Praia Grande, litoral de São Paulo, Anthony Reis está no sub-8 do futsal do Santos e ainda fará a transição para o gramado.
Anthony tem lances impressionantes publicados e já está no radar da Bertolucci Sports, uma das maiores empresas de agenciamento esportivo do mundo.
Davi Lucca, de 13 anos, pode ter acertado na escolha de Anthony como sucessor do pai? O futuro dirá.

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