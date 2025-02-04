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Idas e vindas

Neymar chega a gastar até R$ 7 mil por dia a cada viagem para CT do Santos

Ainda sem local definido na baixada santista, o craque tem se deslocado diariamente da mansão em Mangaratiba (RJ) para treinar no clube

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2025 às 15:38
Neymar tem feito voos diários entre Mangaratiba e Santos de helicóptero só para treinar
Neymar tem feito voos diários entre Mangaratiba e Santos de helicóptero só para treinar Crédito: Reprodução/Instagram
Neymar ainda esta se adaptando à nova rotina no Brasil, e chegou de helicóptero aos primeiros treinos no Santos, vindo de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Pensando em melhorar o dia-a-dia, o jogador planeja se mudar de forma definitiva para a Baixada Santista.
Enquanto isso não acontece, o atleta terá um custo de cerca de cerca de R$ 7 mil para ir treinar todos os dias. Neymar tem um helicóptero personalizado fabricado em 2019, com capacidade para dois pilotos, oito passageiros e bagagens, além de dois motores, e faz o trajeto entre Mangaratiba e Santos em cerca de uma hora.
Neymar tem feito voos diários entre Mangaratiba e Santos de helicóptero só para treinar
Cada voo diário custa em média R$ 7 mil a Neymar Crédito: Divulgação
O trajeto consome cerca de 240 a 350 litros de combustível, com o valor do litro de querosene variando entre R$ 8 e R$ 10. Dessa forma, o voo de Neymar de Mangaratiba a Santos tem um custo aproximado de 2.400 a 3.500 reais por viagem apenas de combustível. Além disso, existem outros gastos obrigatórios, como a própria tripulação, que fica a serviço da família do jogador e manutenção da aeronave. Por ano, a estimativa é de um gasto de até 500 mil dólares para seguir rigoroso protocolo de manutenção e segurança.

Mudança para Santos

Neymar está em no processo de compra de uma mansão no Morro de Santa Terezinha, em Santos. Conhecido por ser uma área nobre da cidade e de acesso mais exclusivo, o Morro deve passar a ser o endereço do craque e sua família já a partir da próxima semana. Lá, moram outras personalidades e jogadores do próprio Santos, como o venezuelano Soteldo. Enquanto isso, Bruna Biancardi,  esposa de Ney e sua filha, Mavie, seguem morando com outros membros da família em Mangaratiba.

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