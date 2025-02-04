Neymar chega a gastar até R$ 7 mil por dia a cada viagem para CT do Santos

Neymar tem feito voos diários entre Mangaratiba e Santos de helicóptero só para treinar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar ainda esta se adaptando à nova rotina no Brasil, e chegou de helicóptero aos primeiros treinos no Santos, vindo de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Pensando em melhorar o dia-a-dia, o jogador planeja se mudar de forma definitiva para a Baixada Santista.

Enquanto isso não acontece, o atleta terá um custo de cerca de cerca de R$ 7 mil para ir treinar todos os dias. Neymar tem um helicóptero personalizado fabricado em 2019, com capacidade para dois pilotos, oito passageiros e bagagens, além de dois motores, e faz o trajeto entre Mangaratiba e Santos em cerca de uma hora.

Cada voo diário custa em média R$ 7 mil a Neymar Crédito: Divulgação

O trajeto consome cerca de 240 a 350 litros de combustível, com o valor do litro de querosene variando entre R$ 8 e R$ 10. Dessa forma, o voo de Neymar de Mangaratiba a Santos tem um custo aproximado de 2.400 a 3.500 reais por viagem apenas de combustível. Além disso, existem outros gastos obrigatórios, como a própria tripulação, que fica a serviço da família do jogador e manutenção da aeronave. Por ano, a estimativa é de um gasto de até 500 mil dólares para seguir rigoroso protocolo de manutenção e segurança.

Mudança para Santos