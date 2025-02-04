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Futebol

Primeira fase da Pré-Libertadores não tem brasileiros, mas interessa ao Corinthians

A primeira fase da competição começa nesta terça-feira (4) e não tem a presença de times brasileiros, mas Corinthians e Bahia entram na segunda etapa.

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2025 às 14:51
André Ramalho fez o gol que classificou o Corinthians às semifinais da Copa do Brasil
Corinthians na Copa do Brasil Crédito: Ettore Chiereguini/Agif
A primeira fase da pré-Libertadores começa nesta terça-feira (4) e não tem a presença de times brasileiros, mas Corinthians e Bahia entram na segunda etapa. Mesmo assim, o Timão tem motivos para acompanhar um jogo em específico. O Corinthians vai encarar a Universidad Central (Venezuela) na segunda fase. Se avançar para a terceira e última fase, o Timão terá pela frente o vencedor de Barcelona-EQU x Blooming ou El Nacional.
Blooming (Bolívia) e El Nacional (Equador) é um dos jogos da primeira fase. Sendo assim, quem vencer dará mais um passo na rota do Corinthians rumo à fase de grupos da Libertadores. Bolivianos e equatorianos se enfrentam em jogos de ida e volta. O primeiro deles será realizado na quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia. O segundo ocorrerá uma semana depois, no dia 13, em solo equatoriano.
O Bahia também entrará na segunda fase da pré-Libertadores. A equipe vai encarar o The Strongest (Bolívia). O chaveamento do clube baiano não terá eventual cruzamento com equipes da primeira fase. Se passar pelo The Strongest, o Bahia vai encarar quem passar de Boston River (Uruguai) e Ñublense (Chile), que também já entram na segunda etapa da competição.

Como funciona a Pré-Libertadores?

Os times classificados foram divididos em potes pré-definidos pela Conmebol com base nas posições do ranking da entidade. O sorteio para a definição dos confrontos e chaveamento foi realizado no dia 19 de dezembro de 2024. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem fizer mais pontos avança. Se houve igualdade após os dois jogos, a decisão se dará nos pênaltis não há critério de gol fora de casa.
Os vencedores dos jogos da terceira fase irão aos grupos da Libertadores. Eles serão colocados no pote 4 e são os únicos que podem cruzar com times do mesmo país. Ou seja, se Corinthians e Bahia conseguirem vagas, podem enfrentar outros brasileiros. Quem for eliminado na terceira fase ganhará vaga na Sul-Americana. Em 2024, por exemplo, o Bragantino caiu no jogo decisivo, mas disputou a Sula.

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