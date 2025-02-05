Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Justiça retira Bandeira da lista de réus em processo do incêndio no Ninho
Sem punição

Justiça retira Bandeira da lista de réus em processo do incêndio no Ninho

O MP considera que o caso prescreveu em relação a Bandeira e ele não pode mais ser punido. A decisão se dá porque o processo já completou quatro anos e Bandeira tem mais de 70 anos

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 19:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2025 às 19:04
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público e retirou o nome do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello do processo criminal que apura a responsabilidade pelo incêndio no Ninho do Urubu.
Flamengo
O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi retirado do processo do incêndio no Ninho do Urubu Crédito: Divulgação/Flamengo
O juiz Tiago Fernandes de Barros acatou o pedido nesta quarta-feira (5). O requerimento foi feito na última segunda-feira (3) pela promotora Roberta Dias Laplace.
O MP considera que o caso prescreveu em relação a Bandeira e ele não pode mais ser punido. A decisão se dá porque o processo já completou quatro anos e Bandeira tem mais de 70 anos. Por isso, o tempo para prescrição é reduzido pela metade.
As penas máximas dos dois artigos do Código Penal usados no caso são de quatro (art. 250  incêndio culposo) e três anos (art. 258) de reclusão. A prescrição é de oito anos. Desde que o acusado em questão não seja menor de 21 anos na data do crime ou tenha mais do que 70 anos quando a sentença for proferida. Para esses casos, a prescrição cai para a metade quatro anos, como é o caso de Bandeira.
O requerimento do MP foi feito na segunda-feira. Com isso, Bandeira de Mello se livra do processo antes mesmo do julgamento do mérito da questão. Ele foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados