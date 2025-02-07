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Mercado da Bola

Flamengo não vai vender titulares nesta janela, apesar do assédio

Internamente se fala em "zero chance" de alguma saída relevante. Isso foi um pedido do técnico Filipe Luís e também um entendimento do diretor José Boto, apesar de o Flamengo ter identificado uma necessidade de vendas após 2024

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 11:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 fev 2025 às 11:50
Bruno Henrique e Gerson são referências do Flamengo e não devem ser negociados
Bruno Henrique e Gerson são referências do Flamengo e não devem ser negociados Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo se blindou e não vê chances de perder algum jogador titular ainda nesta janela de transferências. Apesar de saber que o assédio deve aumentar no Mundial de Clubes, a diretoria colocou seus principais atletas com status de inegociáveis.
O clube entende que é natural que alguns jogadores estejam na mira do mercado. Quem mais tem sido assediado é o lateral-direito Wesley, que já teve uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 149,8 milhões) do Zenit recusada.
Internamente se fala em "zero chance" de alguma saída relevante. Isso foi um pedido do técnico Filipe Luís e também um entendimento do diretor José Boto, apesar de o Flamengo ter identificado uma necessidade de vendas após 2024. Naturalmente, uma proposta considerada muito acima e irrecusável pode mudar o cenário.
A postura para o mercado é clara: o Flamengo não quer abrir mão de nenhum jogador considerado importante. Seja ele titular ou algum reserva bastante utilizado. Os nomes que deixaram a equipe, como Charly Alcaraz e Fabrício Bruno, saíram por entenderem que não teriam o espaço desejado. Lorran é outro que segue em negociações com o CSKA para deixar o Brasil.
Com relação a Gerson, a antiga diretoria do Flamengo tinha a intenção de renovar o contrato. Além de se prevenir e estender o vínculo, a ideia era dar uma valorização salarial ao meio-campista. Com a eleição de Bap, as conversas ainda estão paradas, o que não quer dizer que não vão acontecer.
Não há, neste momento, proposta na mesa do Flamengo pelo camisa 8, que também não foi procurado. Gerson é tido como fundamental para a engrenagem do time e Filipe Luís não considera perdê-lo neste momento.
O Flamengo, por outro lado, sabe que o Super Mundial de Clubes pode representar algumas baixas. A janela do meio do ano é a mais forte na Europa e a competição pode dar mais visibilidade aos jogadores, que também aguardam convocações à seleção brasileira.
O meio do ano também será de chegadas. O Flamengo está mais próximo de assinar um pré-contrato com o volante Jorginho e, dependendo do que observar nos primeiros meses do ano, pode aproveitar a janela especial de transferências do Mundial para se reforçar.

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