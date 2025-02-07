Flamengo não vai vender titulares nesta janela, apesar do assédio

Bruno Henrique e Gerson são referências do Flamengo e não devem ser negociados Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo se blindou e não vê chances de perder algum jogador titular ainda nesta janela de transferências. Apesar de saber que o assédio deve aumentar no Mundial de Clubes, a diretoria colocou seus principais atletas com status de inegociáveis.

O clube entende que é natural que alguns jogadores estejam na mira do mercado. Quem mais tem sido assediado é o lateral-direito Wesley, que já teve uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 149,8 milhões) do Zenit recusada.

Internamente se fala em "zero chance" de alguma saída relevante. Isso foi um pedido do técnico Filipe Luís e também um entendimento do diretor José Boto, apesar de o Flamengo ter identificado uma necessidade de vendas após 2024. Naturalmente, uma proposta considerada muito acima e irrecusável pode mudar o cenário.

A postura para o mercado é clara: o Flamengo não quer abrir mão de nenhum jogador considerado importante. Seja ele titular ou algum reserva bastante utilizado. Os nomes que deixaram a equipe, como Charly Alcaraz e Fabrício Bruno, saíram por entenderem que não teriam o espaço desejado. Lorran é outro que segue em negociações com o CSKA para deixar o Brasil.

Com relação a Gerson, a antiga diretoria do Flamengo tinha a intenção de renovar o contrato. Além de se prevenir e estender o vínculo, a ideia era dar uma valorização salarial ao meio-campista. Com a eleição de Bap, as conversas ainda estão paradas, o que não quer dizer que não vão acontecer.

Não há, neste momento, proposta na mesa do Flamengo pelo camisa 8, que também não foi procurado. Gerson é tido como fundamental para a engrenagem do time e Filipe Luís não considera perdê-lo neste momento.

O Flamengo, por outro lado, sabe que o Super Mundial de Clubes pode representar algumas baixas. A janela do meio do ano é a mais forte na Europa e a competição pode dar mais visibilidade aos jogadores, que também aguardam convocações à seleção brasileira.