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Confusão

Briga antes de Fortaleza x Ceará tem 115 detidos e presidente de organizada preso

Apesar de esforços da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, confusão marcou a quinta rodada do campeonato estadual

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 20:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2025 às 20:08
Giroflex de viatura da Polícia Militar
Pelo menos 115 pessoas foram presas por envolvimento na confusão Crédito: Wilson Rodrigues
Torcedores de Fortaleza e Ceará entraram em confronto nos arredores da Arena Castelão, neste sábado (8), antes de os times rivais se enfrentarem em mais uma edição do Clássico-Rei, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Paus, pedras e rojões foram utilizados para agressões. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), 115 pessoas acabaram detidas por envolvimento na confusão e mais quatro foram presas como parte de operações paralelas, inclusive o presidente de uma torcida organizada.
Dos 115 detidos, 108 foram encaminhados à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Os sete restantes foram direcionados para o 13º Distrito Policial da capital cearense. "Os suspeitos foram detidos horas antes do início da partida e encontram-se nas unidades da PCCE, onde serão realizados os procedimentos cabíveis", informou a SSPDS-CE.
Paralelamente às prisões dos envolvidos na confusão no entorno da Arena Castelão, foi colocada em prática a Operação Estádio Seguro, que tem o objetivo de capturar foragidos da Justiça que tentam ter acesso ao estádio. Foram efetuadas três prisões de pessoas com mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, roubo e lesão corporal grave.
Houve, ainda, uma quarta prisão realizada pela Draco. Foi preso, no Porto das Dunas, em Aquiraz, a cerca de 30 quilômetros da capital, o presidente de uma torcida organizada, que, além de ter ordem de prisão em aberto, foi pego em flagrante utilizando documento falso. "As Forças de Segurança continuam com os trabalhos com intuito de localizar e prender outros suspeitos", afirmou a SSSPDS-CE.
Na sexta-feira, véspera da partida, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que estabeleceu um planejamento estratégico para coibir atos de violência antes, durante e ao final do jogo. O plano, de acordo com o comunicado, envolveu a mobilização de 613 agentes de Segurança Pública, atuando dentro e fora da Arena Castelão.
Tal efetivo inclui policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes de órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), além de agentes da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP/CE), que "atuam fiscalizando pessoas que estão cumprindo pena em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica".

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