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Campeonato Carioca

Torcedores capixabas fazem festa na chegada do Botafogo ao Espírito Santo

Torcedores marcam presença em hotel na Capital Capixaba. Glorioso enfrenta o Madureira neste domingo (09), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 18:45

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

08 fev 2025 às 18:45
Botafogo chega ao Espirito Santo
Botafogo chega ao Espirito Santo Crédito: Vitor Jubini
O Botafogo desembarcou em Vitória na tarde deste sábado (8) sob forte apoio da torcida do Glorioso, que recebeu a delegação com festa ao hotel onde o time carioca se hospedou, na Mata da Praia. O Fogão retorna ao Estado para enfrentar o Madureira pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2025. O atual campeão da Libertadores e o tricolor suburbano entram em campo às 16h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O desembarque ocorreu no meio da tarde no Aeroporto da Capital, mas, por motivos de segurança, os jogadores não passaram pelo saguão. Porém, na frente do hotel, o time foi recepcionado por vários torcedores, e o atacante Igor Jesus foi o mais gritado e festejado.

Botafogo chega ao Espirito Santo

Na descida do ônibus, grande parte do elenco falou com a torcida. Além do camisa 9, Gregore, Alex Telles e Matheus Martins também foram atenciosos e pararam para fotos e autógrafos.
Na última rodada do estadual do Rio, o Glorioso venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, na noite de quinta-feira (6. Faltando apenas três rodadas, o time vai ficar mais perto das semifinais em caso de vitória no Klebão.

Prováveis escalações

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)- John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins.
MADUREIRA (Técnico: Daniel Deri)- Mota; Marcão, Rodrigo Lindoso e Jean; Cauã Coutinho, Minho, Wagninho, Marcelo, Wallace e Evandro; Renato Henrique.

Ingressos

Os ingressos para o jogo Botafogo x Madureira no Kleber Andrade são vendidos pelo site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 99,00.

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