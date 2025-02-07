Comunidade do skate celebra novo espaço e pede atenção a outras pistas

Área para skate, patins e BMX na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A cidade de Vitória ganha mais um espaço dedicado ao skate. Nesta sexta-feira (7), a nova pista da Praia de Camburi será oficialmente entregue à população, fortalecendo a cena do esporte na Capital Capixaba, que sempre foi muito forte e que ganhou ainda mais força desde que a modalidade se tornou olímpica, com sua estreia nos Jogos de Tóquio, em 2021.

A nova pista chega em um momento importante para os skatistas, que há tempos reivindicam melhorias e novos espaços para a prática, e agora vão contar com uma área revitalizada, com piso apropriado, novos obstáculos e mureta de proteção.

Lauro Almeida, que já foi presidente da Associação Capixaba de Skate, mostrou satisfação com o novo espaço, mas destacou a necessidade de reformas em outras áreas da cidade. "Hoje, em Vitória, faltam espaços. A gente tem a Praça dos Namorados esperando reforma, a nova pista no Tancredão, e também estamos aguardando a recuperação da mini-rampa de Goiabeiras", afirmou.

Apesar dos avanços, a manutenção das pistas ainda é um desafio. "A cena do skate está legal em Vitória, mas as pistas sempre precisam de reformas. Com o tempo, o desgaste acontece por conta do uso contínuo, do sol e da chuva. No caso do Atlântica Park, por exemplo, a proximidade com a rodovia faz com que o terreno trema, causando rachaduras", explicou Lauro.

Outro ponto de debate na comunidade é a participação nas decisões sobre as pistas. Lauro também ressaltou que nem sempre há envolvimento da população nos processos. "A Pista Verde, por exemplo, teve uma reunião on-line para discutir melhorias. Convidamos skatistas, pessoal do BMX, patins, mas muita gente não compareceu. Depois, na hora da execução, aparecem críticas. É importante participar, opinar", disse.

A Pista Verde, que passou por revitalização, também ganhou um toque artístico especial. "Tivemos dois grafiteiros de nome nacional, Niko e Irã, que deram valor à arte de rua, que anda junto com o skate", comentou Lauro.