Equipes de handebol do Clube Capixaba iniciam a pré-temporada

Clube Capixaba inicia a pré-temporada Crédito: Divulgação/Clube Capixaba

Uma das principais forças do handebol do Espírito Santo na atualidade, o Clube Capixaba retornou aos treinos esta semana, visando as competições esportivas que serão realizadas durante a temporada de 2025. As atividades, ministradas na Arena Jacaraípe e na Estação Esporte, de Vila Nova de Colares, marcam o início do período de treinamento para quase 100 meninas inseridas nas cinco categorias que o clube: infantil (12 a 14 anos), cadete (13 a 16 anos), juvenil (até 18 anos), júnior (até 21 anos) e adulto.

Com as equipes ainda em formação, os técnicos estão usando esta primeira semana de pré-temporada para realização de exames e testes físicos com as atletas. A ideia, como explica o professor Julio Nobre, é que os treinos fiquem mais intensos e com o grupo completo até o fim do mês.

“Nós demos o pontapé inicial da nossa temporada na última terça-feira (4), com a volta das meninas aos treinos. A ideia é que essa primeira semana seja um pouco mais leve e a gente vá aumentando gradativamente o nível técnico e tático desses treinos até o fim da próxima semana”, explicou Nobre, coordenador do projeto e técnico da equipe adulta do time.

As primeiras competições de 2025 só serão disputadas a partir de março. Até lá, a ideia é dar rodagem para todo o elenco e focar bastante nos treinos para que o grupo esteja no seu nível técnico mais alto assim que os torneios oficiais começarem.

Resultados

Em 2024, as atletas do Clube Capixaba foram vice-campeãs escolares (infantil e juvenil) e também conquistaram o segundo lugar na categoria cadete, na competição organizada pela Federação Capixaba de Handebol (Fecahb). Agora, para 2025, a ideia é que as conquistam sejam ainda mais robustas.