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Novo talento

No caminho de João Fonseca, tenista capixaba desponta nos EUA

Victor Pignaton fechou o ano de 2024 como o segundo do ranking de atletas de 14 anos e conquistou o torneio de duplas do Orange Bowl, um dos mais importantes torneios juvenis do mundo

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2025 às 16:57
Victor Pignaton é um tenista capixaba
Victor Pignaton é um tenista capixaba que treina e compete nos Estados Unidos Crédito: Divulgação
Com João Fonseca trazendo novamente olhares de todos os cantos do mundo para o tênis brasileiro, outros talentos do esporte estão recebendo cada vez mais visibilidade, caso do capixaba Victor Pignaton. O jovem tenista conseguiu um resultado expressivo em 2024, ao terminar o ano como o segundo colocado do ranking entre atletas até 14 anos nos Estados Unidos, um dos países onde a modalidade é mais disputada.
Em dezembro de 2024, fazendo dupla com o norte-americano Gadin Arun, eles foram campeões da categoria 14 anos do Orange Bowl, nos Estados Unidos, um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do mundo.
E, neste sábado (8), ele volta às quadras para o torneio internacional em Santo Domingo, na República Dominicana. Serão duas semanas jogando dois campeonatos seguidos, válidos pelo ranking ITF Júnior - World Tennis Tour Juniors Rankings.
Victor contou que 2024 foi um ano intenso, com cerca de 120 jogos, entre simples e duplas. Já para esta nova temporada, o foco são as competições internacionais, além de continuar a evolução física e técnica para tentar fazer bons resultados. “O maior desafio para 2025 é continuar evoluindo, passando a jogar praticamente só ITFs e tentar sempre subir no ranking", disse o atleta.

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