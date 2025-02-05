No caminho de João Fonseca, tenista capixaba desponta nos EUA

Victor Pignaton é um tenista capixaba que treina e compete nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

Com João Fonseca trazendo novamente olhares de todos os cantos do mundo para o tênis brasileiro, outros talentos do esporte estão recebendo cada vez mais visibilidade, caso do capixaba Victor Pignaton. O jovem tenista conseguiu um resultado expressivo em 2024, ao terminar o ano como o segundo colocado do ranking entre atletas até 14 anos nos Estados Unidos, um dos países onde a modalidade é mais disputada.

Em dezembro de 2024, fazendo dupla com o norte-americano Gadin Arun, eles foram campeões da categoria 14 anos do Orange Bowl, nos Estados Unidos, um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do mundo.

E, neste sábado (8), ele volta às quadras para o torneio internacional em Santo Domingo, na República Dominicana. Serão duas semanas jogando dois campeonatos seguidos, válidos pelo ranking ITF Júnior - World Tennis Tour Juniors Rankings.