Joia capixaba do basquete renova com o Flamengo para a temporada 2025

Patrick e a família após o título do Campeonato Brasileiro Interclubes sub-17 Crédito: Patrick Tonini

O capixaba Patrick Zambon Tonini, uma das promessas do basquete brasileiro, renovou o contrato com o Flamengo para a temporada de 2025. Aos 17 anos e com 1,99m de altura, o pivô foi o único jogador mantido para equipe sub-19, em meio a uma reformulação do elenco. A permanência no clube, que é uma das potências da modalidade no país, reforça a crescente evolução dentro das quadras.



Ascensão

Diferente de muitos jovens talentos que começam cedo no esporte, Patrick só descobriu o basquete aos 15 anos, jogando no prédio onde morava. O primeiro time foi o Clube Álvares Cabral, em Vitória. Mesmo com pouco tempo na modalidade, ele rapidamente se destacou.

A virada na carreira veio em 2022, quando participou do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), realizado em Belo Horizonte. O bom desempenho chamou a atenção do Fluminense, que fez uma proposta ao jogador no final daquele ano.

No Tricolor, enfrentou dificuldades no primeiro ano devido à adaptação e ao estilo de jogo do treinador. Ainda assim, conseguiu brilhar em partidas contra o Flamengo, tanto na categoria sub-16 quanto na sub-17. O desempenho despertou o interesse do Rubro-Negro, que o contratou ao final da temporada.

Renovação

No Flamengo, Patrick conquistou títulos importantes, como o Campeonato Estadual Sub-17 do Rio de Janeiro e o torneio classificatório do Campeonato Brasileiro Interclubes, realizado em Vila Velha. Na fase final da competição, em Campinas, o Flamengo terminou em 4º lugar.

Agora, com o contrato renovado, Patrick segue determinado a continuar evoluindo. "O Flamengo está reformulando a categoria e vários jogadores foram para outros clubes. Fui o único mantido para 2025, fiquei muito feliz", afirmou o pivô.

Patrick em atuação pelo Flamengo Crédito: Patrick Tonini

Apoio da família e rotina intensa de treinos

Apesar da mudança para o Rio de Janeiro, Patrick conta com o apoio constante da família. O pai, Patrick Tonini Carvalho, que acompanha a trajetória de perto, costuma visitá-lo com frequência. "O primeiro sentimento que temos é de gratidão. O basquete não nasceu com o Patrick, ele descobriu o esporte e evoluiu muito rápido. Essa renovação é a prova de que estamos fazendo as escolhas certas", destacou.

Mesmo durante as férias em Vitória, Patrick mantém uma rotina intensa de treinos, alternando entre academia e quadra. No Flamengo, os treinos são diários, e os finais de semana são reservados para jogos ou mais treinos. "É um esforço grande, mas é o que eu quero. Meu objetivo é seguir evoluindo para chegar ao profissional", explicou.

O futuro e a inspiração na NBA

Com grande potencial, Patrick se espelha em Gui Santos, brasileiro que atualmente brilha na NBA. A meta é seguir crescendo no Flamengo e consolidar a carreira no basquete profissional.