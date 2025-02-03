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Presente e futuro

Clube capixaba lança projeto e almeja ser referência no vôlei de praia do Brasil

O projeto "Aest no Vôlei de Praia Nacional" foi lançado nesta segunda-feira (3), e foca na formação de atletas de alto rendimento da modalidade

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 19:10

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

03 fev 2025 às 19:10
Atletas de vôlei de praia do Aest
Atletas de vôlei de praia do Aest Crédito: Vinícius Lima
O Espírito Santo é um dos maiores centro esportivos e formadores de atletas de vôlei de praia do Brasil. Dos quatro representantes masculinos do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, três possuem fortes laços com o Estado: André Stein, que é capixaba; e Evandro e Arthur, dupla radicada no ES, que treina há anos nas praias de Vila Velha e faz parte do Clube Aest.
Pensando no potencial que a modalidade tem no Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (03) foi lançado o projeto "Aest no Vôlei de Praia Nacional". O programa, que recebe apoio da Lei de Incentivo ao Esporte pelo Secretaria de Esportes do Espírito Santo, agora aumenta ainda mais a capacidade de investimento na parte formadora de novos atletas, que já acontece desde 2017, além de ampliar o apoio e a consolidação dos jogadores que já são realidade no cenário do esporte nacional.
"Com esse projeto o nosso objetivo é nos tornarmos um polo referência do vôlei de praia nacional. Então, a gente está aqui hoje olhando para frente, esse é o nosso horizonte. A gente não está aqui no Clube Aest olhando só para o hoje. A gente não está olhando para o ano de 2025 só. A gente está olhando para frente, para o nosso crescimento como clube, como profissionais, como atletas e como sociedade", disse Danielle Duarte, presidente do Clube.
O Clube Aest também anunciou a ampliação com duplas consagradas e que disputam o mais alto nível de voleibol de praia do país, renovando a parceria com Evandro e Arthur, e com a sensação recente composta pela capixaba Thâmela e a sul-mato-grossense Victoria, duas duplas que disputam o Circuito Mundial e focam nos Jogos de Los Angeles-2028.
"Os nossos atletas levam a nossa marca, sim, mas eles também levam a eles mesmos e o que a gente acredita. Para nós, é importante não só ter o atleta trazendo resultado, mas a gente também entende a importância de estar próximo de todo um contexto multidisciplinar: conhecendo a família, entendendo o contexto social, necessidade técnica e de crescimento de cada um", conclui a presidente.
Olimpíadas
Evandro e Arthur nas Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Vitor Jubini

Formação de novos atletas

Julhia Perandre é um dos principais nomes entre os novos atletas que o clube tem promovido, e acumula títulos e resultados impressionantes nos últimos anos. Em 2023, Jhulia foi Campeã Mundial Estadual, Campeã Brasileira CBS Sub-21, 5º lugar no Mundial na Turquia e Campeã Brasileira de Clubes Sub-17, Sub-19 e Sub-21. Já, em 2024, a atleta conquistou o Bronze no Mundial Future e Ouro no Sul-Americano Sub-21.
Perguntada sobre o que a mantém obstinada a continuar treinando para conseguir ainda mais resultados, Jhulia destacou a nova leva de atletas de alta qualidade e que, para continuar no topo, todo o esforço é necessário. 
"Essa nova geração que está vindo está sendo bem desafiadora. Duplas novas, meninas cada vez mais jovens, mais altas, mais rápidas... Então, a gente sempre tem que estar se reinventando e por dentro das novas coisas. E, com certeza, cada ano que passa eu me sinto mais desafiada, tanto porque a categoria sobe, tanto porque as pessoas estão subindo junto, e eu acho que isso é muito bacana"
Julhia Perandre - Atleta do Aest
Com relação à estrutura do clube, a jogadora rasgou elogios ao Aest e o quanto a instituição promoveu o crescimento dela e o de tantos outros atletas.
Julhia Perandre, de 17 anos, embarca este mês para disputar o Mundial sub-19 da modalidade
Julhia Perandre pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes Sociais
"A estrutura que a gente tem aqui, sem dúvida, é uma das melhores que o Brasil tem hoje em dia. O Aest é um clube que patrocina e ajuda os atletas a se desenvolverem, e eu mesma acho que só fui desenvolvida porque me deram a oportunidade disso. E eu acho que isso foi muito importante na minha carreira, e eu fico muito feliz de outros atletas estar tendo estarem tendo a mesma chance que eu", concluiu a já multicampeã na modalidade juvenil.

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