Equipe capixaba sobe ao pódio na maior prova de automobilismo de endurance do Brasil

O Autódromo de Interlagos sediou o Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas, um dos eventos mais tradicionais do automobilismo brasileiro. A corrida reuniu mais de 60 carros e proporcionou cerca de 12 horas de muita adrenalina na pista, e a equipe 027 Racing, formada por quatro pilotos capixabas, subiu ao pódio após chegar em terceiro lugar.
A 1000 Milhas é uma prova de longa duração, onde os pilotos percorrerem um trajeto de cerca de 1.609 quilômetros, ou um tempo total de 12 horas. Os carros largam à meia-noite e vão até o meio-dia, e acontece tradicionalmente no aniversário da cidade de São Paulo, desde 1956.
Na prova, Dieckle Icklis, Victor Pereira, Guilherme Borges e Julio Augusto pilotaram um Celta, e finalizaram a corrida em terceiro, competindo com outros seis carros na categoria Turismo 1.4. "Este foi o segundo ano que participamos da prova. A primeira vez em 2024, quando nós chegamos em sexto, e este ano nós conseguimos a terceira colocação, que deu à gente a subida ao pódio", disse Dieckle.
Em 2025, a equipe largou na 63ª posição entre 70 carros, e no quadro geral, a terminou em 26º lugar. Esta foi melhor colocação que uma equipe formada apenas por atletas do Espírito Santo obteve até hoje.
"Foi uma grande superação, deu para passar bastante carro, realmente é uma prova de resistência. Não importa se você é o mais rápido, o mais veloz, o carro mais potente, e sim, se seu carro aguenta até o final, e isso a gente conseguiu. Não tivemos nenhum problema técnico, o carro conseguiu correr sem nenhum problema e nós completamos as 281 voltas", completou Dieckle.