Equipe capixaba sobe ao pódio na maior prova de automobilismo de endurance do Brasil

Equipe capixaba terceiro lugar no 1000 Milhas SP Crédito: Paulo Abreu

O Autódromo de Interlagos sediou o Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas, um dos eventos mais tradicionais do automobilismo brasileiro. A corrida reuniu mais de 60 carros e proporcionou cerca de 12 horas de muita adrenalina na pista, e a equipe 027 Racing, formada por quatro pilotos capixabas, subiu ao pódio após chegar em terceiro lugar.

A 1000 Milhas é uma prova de longa duração, onde os pilotos percorrerem um trajeto de cerca de 1.609 quilômetros, ou um tempo total de 12 horas. Os carros largam à meia-noite e vão até o meio-dia, e acontece tradicionalmente no aniversário da cidade de São Paulo, desde 1956.

Na prova, Dieckle Icklis, Victor Pereira, Guilherme Borges e Julio Augusto pilotaram um Celta, e finalizaram a corrida em terceiro, competindo com outros seis carros na categoria Turismo 1.4. "Este foi o segundo ano que participamos da prova. A primeira vez em 2024, quando nós chegamos em sexto, e este ano nós conseguimos a terceira colocação, que deu à gente a subida ao pódio", disse Dieckle.

Celta da equipe capixaba terceiro lugar no 1000 Milhas SP Crédito: Divulgação

Em 2025, a equipe largou na 63ª posição entre 70 carros, e no quadro geral, a terminou em 26º lugar. Esta foi melhor colocação que uma equipe formada apenas por atletas do Espírito Santo obteve até hoje.