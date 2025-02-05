Calderano vence nigeriano de virada e vai às oitavas de Grand Smash

Hugo Calderano nas Olimpíadas de Paris Crédito: Wander Roberto/COB

Número seis do mundo, Hugo Calderano é o único brasileiro remanescente no WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios da temporada, que distribuem 4 mil pontos aos vencedores. Nesta quarta-feira (5), o carioca tropeçou no primeiro set contra o nigeriano Quadri Aruna (20º no ranking), mas se recuperou logo em seguida, e selou a vitória por 3 sets 1 (parciais de 8/11, 11/9, 11/5 e 11/6).

Calderano volta a competir na quinta (6) às 9h20 (horário de Brasília), contra o taiwanês Lin Yun-Ju (12º). Os confrontos do torneio têm transmissão ao vivo do canal da World Table Tênis (WTT) no YouTube.

“Eu gosto de jogar aqui. Quer dizer, eu também tive algumas derrotas aqui, mas cheguei às semifinais em 2023, então acho que é um bom evento para mim. A multidão aqui é muito legal com todos, eu realmente gosto do país e espero poder ir longe neste evento”, projetou Calderano, em depoimento após a classificação à WTT.