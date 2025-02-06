Capixabas preparados para o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Alison "Mamute"; Elize Maia; Evandro e Arthur; e Thamela Coradello Crédito: Reprodução

O Espírito Santo é um celeiro de talentos no vôlei de praia. Entre os destaques capixabas da modalidade, Elize Maia e Thamela Coradello, no feminino; o campeão olímpico Alison "Mamute"; e a dupla radicada do ES, Evandro e Arthur, que participou da Olimpíada de Paris, no masculino, vão levar as cores do Estado para Navegantes, em Santa Catarina, para disputar a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2025, que começa a partir desta sexta-feira (07).

Elize Maia e Thamela Coradello, que encerram a parceria na temporada passada, agora formam novas duplas ao lado, respectivamente, da cearense Carol Horta e da sul-matogrossense Victoria Lopes. E 2025 começou muito bem para Elize Maia e Carol Horta. Em janeiro, elas conquistaram a medalha de ouro na etapa da Argentina do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, disputada na Praia de Chapadmalal.