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Capixabas preparados para o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O Espírito Santo estará representado na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2025, que terá início a partir desta sexta-feira (7)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 16:09
Alison
Alison "Mamute"; Elize Maia; Evandro e Arthur; e Thamela Coradello Crédito: Reprodução
O Espírito Santo é um celeiro de talentos no vôlei de praia. Entre os destaques capixabas da modalidade, Elize Maia e Thamela Coradello, no feminino; o campeão olímpico Alison "Mamute"; e a dupla radicada do ES, Evandro e Arthur, que participou da Olimpíada de Paris, no masculino, vão levar as cores do Estado para Navegantes, em Santa Catarina, para disputar a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2025, que começa a partir desta sexta-feira (07).
Elize Maia e Thamela Coradello, que encerram a parceria na temporada passada, agora formam novas duplas ao lado, respectivamente, da cearense Carol Horta e da sul-matogrossense Victoria Lopes. E 2025 começou muito bem para Elize Maia e Carol Horta.  Em janeiro, elas conquistaram a medalha de ouro na etapa da Argentina do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, disputada na Praia de Chapadmalal.
Já Alison, medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016, e de prata em Londres 2012, vai emplacar mais um ano ao lado do carioca Igor Borges. Quem também seguirá junta é a dupla Evandro e Arthur, após se mudarem para Vila Velha em 2023, e conquistarem a vaga para os Jogos de Paris. O carioca e o paranaense estão renovaram a parceria com o Clube AEST, da Serra, e seguem morando e treinando no Espírito Santo.

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