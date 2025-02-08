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Natação em mar aberto: Confira um dos esportes que mais cresce no ES

O Gazeta Esportes realiza uma série de vídeos e reportagens mostrando novas opções de modalidades para você que quer começar a se exercitar neste verão. Confira o 4° episódio

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 08:30

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

08 fev 2025 às 08:30
O repórter Caio Vasconcelos foi até a Escola027, na praia da Ilha do Frade, em Vitória, para conhecer um dos esportes que mais crescem e ganham novos adeptos no Espírito Santo: a natação em mar aberto. Na praia, Augusto Pessotti, professor e criador da escola, contou como a modalidade entrou na vida dele e detalhes sobre a natação. Veja no vídeo acima.

História da natação em águas abertas

A natação em águas abertas é uma atividade milenar que teve início como uma forma de sobrevivência. A popularização do esporte começou em 1875, quando o capitão inglês Matthew Webb atravessou o Canal da Mancha. Dadas as grandes distâncias percorridas, é por vezes designada por maratona aquática, embora não sejam disputadas distâncias iguais à longa corrida terrestre de mais de 42 km.
Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado em eventos de natação em mar aberto. A Travessia 14 Bis, em Bertioga (SP), e a Maratona Aquática de Salvador são algumas das competições que atraem atletas do mundo todo. Além disso, o esporte ganhou visibilidade com atletas como Ana Marcela Cunha, campeã olímpica na modalidade.
Com mais eventos e uma comunidade crescente de nadadores, a natação em mar aberto segue conquistando novos praticantes. Se por um lado o mar impõe desafios, por outro, oferece uma experiência inigualável para aqueles que ousam enfrentá-lo.
A natação mar aberto é um dos esportes que mais crescem em Vitória
A natação mar aberto é um dos esportes que mais crescem em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Diferenças para a piscina

A natação no mar tem diferenças básicas para a que é realizada em piscina: é contínua, não possui viradas e seu movimento é 100% cíclico - sem interrupções. Vale levar em conta a influência da correnteza, temperatura da água, navegação, do vento e contato físico na performance do atleta e até mesmo no tempo de prova. Essas condições são variáveis. No mar, a prioridade é a direção e não a velocidade. O domínio da respiração frontal é essencial para manter a boa navegação, assim como enxergar bem e montar uma estratégia de prova.

Cuidados e equipamentos

Antes de cair na água e sair dando braçadas por aí é necessário ter cautela. Conhecer o local de treinamento e nunca nadar sozinho são cuidados fundamentais para evitar qualquer tipo de problema maior. Se a água estiver fria, procure usar roupas de neoprene, touca com cores vivas para ser facilmente avistado e óculos de natação.
Se você puder, use a roupa, ela proporciona uma maior flutuação e provavelmente deixará o seu nado mais rápido. Em algumas situações você pode ter um ganho de 4 ou 5 segundos para cada 100 metros. É importante estar bem hidratado, usar protetor solar e respeitar o mar e seus limites como nadador. Para superar o medo do mar, busque auxílio de profissionais capacitados e experientes que vão fazer você aprender em um local seguro.

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