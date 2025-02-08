Após Neymar, Roberto Firmino é mais um brasileiro excluído por seu time na liga saudita

No início deste ano, uma declaração do técnico português Jorge Jesus de que Neymar não deveria ser inscrito no Campeonato Saudita pelo Al-Hilal foi o estopim para que o astro retornasse ao Brasil pelo Santos . Agora, foi a vez de outro atacante brasileiro ficar fora dos planos de um clube da Arábia por seu time: Roberto Firmino.

O Al Ahli, atual equipe de Firmino, o excluiu da lista de inscritos da liga saudita para incluir outro brasileiro, o atacante Galeno, ex-Porto. Aos 27 anos, o atleta começou no futebol goiano, mas fez carreira em Portugal e tem nacionalidade lusitana. Ele custou mais de R$ 300 milhões ao clube árabe e já entrou em campo na última sexta-feira (7), pela competição nacional.

Firmino também vive série de especulações sobre possível retorno ao Brasil Crédito: Reprodução / Instagram

Assim como Neymar, agora Firmino só poderia disputar a Liga dos Campeões asiática e o Mundial de Clubes, no meio do ano. Logo, o ex-jogador do Liverpool terá sua participação na equipe saudita limitada. Ele tem contrato com o Al Ahli até o meio de 2026.

Na segunda-feira, o ex-jogador do Liverpool foi um dos destaques na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sadd, do Catar, pela principal competição asiática. O brasileiro igualou o placar com um golaço de bicicleta, ajudando o time saudita a se manter na liderança do Grupo B.