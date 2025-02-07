Ex-VP do Flamengo, Marcos Braz vai a sorteio da Copa do Brasil por outro clube

Marcos Braz, ex-VP do Flamengo Crédito: FlaTV/Reprodução

Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz apareceu no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (7). Mas se ele não é mais dirigente do clube e tampouco tem Flamengo nesse momento inicial da competição, o que o cartola estaria fazendo no hotel em que o evento aconteceu? Segundo ele, representando o Remo (PA).

"Mais de 3 mil km de distância, né", disse Braz, rapidamente. O dirigente contou ainda que é amigo da diretoria remista e por isso foi solicitado para atuar em eventos dessa natureza. E, pelo visto, esta não será a única aparição de Braz no ambiente da CBF em nome do Remo. Ele contou ainda que vai ser o representante do clube em outras oportunidades ou reuniões que envolverem a entidade nacional.