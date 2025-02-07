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Futebol

Ex-VP do Flamengo, Marcos Braz vai a sorteio da Copa do Brasil por outro clube

Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz apareceu no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (7).

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 fev 2025 às 17:44
Marcos Braz concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu para esclarecer o ocorrido
Marcos Braz, ex-VP do Flamengo Crédito: FlaTV/Reprodução
Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz apareceu no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (7). Mas se ele não é mais dirigente do clube e tampouco tem Flamengo nesse momento inicial da competição, o que o cartola estaria fazendo no hotel em que o evento aconteceu? Segundo ele, representando o Remo (PA).
"Mais de 3 mil km de distância, né", disse Braz, rapidamente. O dirigente contou ainda que é amigo da diretoria remista e por isso foi solicitado para atuar em eventos dessa natureza. E, pelo visto, esta não será a única aparição de Braz no ambiente da CBF em nome do Remo. Ele contou ainda que vai ser o representante do clube em outras oportunidades ou reuniões que envolverem a entidade nacional.
Na virada de ano, Braz deixou de ser VP do Flamengo e também se despediu do mandato de vereador, para o qual não conseguiu ser reeleito. O cartola tem passado por rotinas de emagrecimento. Quando chegou ao hotel em que o sorteio da Copa do Brasil acontece, ouviu algumas brincadeiras de outros dirigentes sobre seu novo porte físico. O Remo entrou no pote C do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil.

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