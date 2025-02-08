Flamengo empata sem gols com Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca

Flamengo empata com Fluminense Crédito: Gilvan de Souza

Em um clássico fraco tecnicamente e muito brigado, Fluminense e Flamengo ficaram no zero a zero, neste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O resultado foi pior para o Flu, que está fora do G-4

Basicamente, faltou inspiração para os dois lados. Fluminense e Flamengo lutaram muito e mostraram mais virtudes defensivas neste sábado, com marcação forte e pressão.

O Fluminense continua fora do G-4, que garante vaga na semifinal do Carioca. Com 11 pontos em nove jogos, o Tricolor está na oitava colocação e pode ficar em situação complicada ao fim da rodada. Já o Flamengo, com 14 pontos em oito jogos, está em segundo lugar

O jogo

O Flamengo utilizou um patch especial, com a mensagem "Nossos 10!", na camisa. Foi uma das homenagens do clube aos garotos do Ninho. O incêndio que provocou a morte de dez jovens da base completou seis anos neste sábado. Pela manhã, o Rubro-Negro realizou um culto ecumênico no Ninho do Urubu, em evento para familiares, funcionários e diretoria.

O técnico Mano Menezes fez uma mudança em relação ao time que venceu o Vasco por 2 a 1, em Brasília, na última rodada. Ignácio ficou com a vaga de Thiago Santos e formou dupla de zaga com Thiago Silva no Fluminense.

Já Filipe Luís, após preservar o time na goleada sobre a Portuguesa, voltou a usar força máxima. Ele, contudo, não pôde utilizar De La Cruz, fora devido ao planejamento de controle de carga. Arrascaeta, titular na última rodada, também foi preservado. O treinador rubro-negro reencontrou o Fluminense, responsável pela única derrota que tem à frente do time principal do Fla.

O Fluminense teve mais posse de bola no começo do jogo. Entretanto, sem conseguir criar. O Flamengo precisou fazer a primeira substituição logo aos sete minutos. Alex Sandro sentiu e deu lugar a Ayrton Lucas. Aos 13 minutos, Plata recuperou a posse, invadiu a área, mas adiantou muito. Fábio ficou com a bola. O Fla chegou bem novamente aos 20 minutos. Ayrton Lucas ganhou pela esquerda, driblou a marcação e cruzou. A zaga do Flu afastou.

Aos 27, o Fluminense recuperou a bola no meio de campo e Hércules lançou Cano. Ele, contudo, não pegou como gostaria e finalizou para fora. O Fla respondeu aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Pulgar ficou com a bola na esquerda e cruzou para a área. Bruno Henrique desviou pelo alto, mas mandou para fora. O clássico teve um princípio de confusão um minuto depois, após Pulgar cometer falta em Arias.