Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Flamengo empata sem gols com Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca
Campeonato Carioca

Flamengo empata sem gols com Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca

Em jogo de poucas chances, Fábio salva em cabeçada de Cebolinha no fim; empate é pior para o Tricolor

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 18:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2025 às 18:56
Flamengo empata com Fluminense
Flamengo empata com Fluminense Crédito: Gilvan de Souza
Em um clássico fraco tecnicamente e muito brigado, Fluminense e Flamengo ficaram no zero a zero, neste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O resultado foi pior para o Flu, que está fora do G-4
Basicamente, faltou inspiração para os dois lados. Fluminense e Flamengo lutaram muito e mostraram mais virtudes defensivas neste sábado, com marcação forte e pressão.
O Fluminense continua fora do G-4, que garante vaga na semifinal do Carioca. Com 11 pontos em nove jogos, o Tricolor está na oitava colocação e pode ficar em situação complicada ao fim da rodada. Já o Flamengo, com 14 pontos em oito jogos, está em segundo lugar

O jogo

O Flamengo utilizou um patch especial, com a mensagem "Nossos 10!", na camisa. Foi uma das homenagens do clube aos garotos do Ninho. O incêndio que provocou a morte de dez jovens da base completou seis anos neste sábado. Pela manhã, o Rubro-Negro realizou um culto ecumênico no Ninho do Urubu, em evento para familiares, funcionários e diretoria.
O técnico Mano Menezes fez uma mudança em relação ao time que venceu o Vasco por 2 a 1, em Brasília, na última rodada. Ignácio ficou com a vaga de Thiago Santos e formou dupla de zaga com Thiago Silva no Fluminense.
Já Filipe Luís, após preservar o time na goleada sobre a Portuguesa, voltou a usar força máxima. Ele, contudo, não pôde utilizar De La Cruz, fora devido ao planejamento de controle de carga. Arrascaeta, titular na última rodada, também foi preservado. O treinador rubro-negro reencontrou o Fluminense, responsável pela única derrota que tem à frente do time principal do Fla.
O Fluminense teve mais posse de bola no começo do jogo. Entretanto, sem conseguir criar. O Flamengo precisou fazer a primeira substituição logo aos sete minutos. Alex Sandro sentiu e deu lugar a Ayrton Lucas. Aos 13 minutos, Plata recuperou a posse, invadiu a área, mas adiantou muito. Fábio ficou com a bola. O Fla chegou bem novamente aos 20 minutos. Ayrton Lucas ganhou pela esquerda, driblou a marcação e cruzou. A zaga do Flu afastou.
Aos 27, o Fluminense recuperou a bola no meio de campo e Hércules lançou Cano. Ele, contudo, não pegou como gostaria e finalizou para fora. O Fla respondeu aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Pulgar ficou com a bola na esquerda e cruzou para a área. Bruno Henrique desviou pelo alto, mas mandou para fora. O clássico teve um princípio de confusão um minuto depois, após Pulgar cometer falta em Arias.
O Fluminense chegou aos 39 minutos. Arias chutou da direita, a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Aos 43, na melhor chance do jogo, Ayrton Lucas cruzou da esquerda e Cebolinha, que havia acabado de entrar no lugar de Bruno Henrique, cabeceou, mas Fábio fez grande defesa. Em um clássico fraco tecnicamente, o 0 a 0 refletiu o que foi o jogo.

Veja Também

Torcedores capixabas fazem festa na chegada do Botafogo ao Espírito Santo

Após Neymar, Roberto Firmino é mais um brasileiro excluído por seu time na liga saudita

Copa do Brasil: Rio Branco encara o Novorizontino, e Rio Branco-VN pega o Amazonas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados