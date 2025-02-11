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Brasil é sede

CBF quer ao menos 10 sedes para Copa feminina; Fifa bate martelo em março

A Copa do Mundo Feminina irá paralisar o calendário de todo o futebol nacional

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 13:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2025 às 13:54
 No que depender do desejo da CBF, a Copa do Mundo feminina, em 2027, terá pelo menos 10 sedes.
Seleção feminina
Seleção brasileira feminina e Seleção colombiana no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva
Essa é a ideia defendida pelo presidente Ednaldo Rodrigues, pelo que o UOL apurou. A questão é que, sozinho, ele não pode definir isso, embora tenha influência no debate. O tema, em última instância, é prerrogativa da Fifa.
A ideia em Zurique é ter menos cidades do que a Copa 2014, no Brasil, quando 12 estádios receberam jogos do Mundial.
E 12 estádios é justamente o número de indicações iniciais feitas pela CBF à Fifa.
Da lista, 11 estiveram em 2014. A única diferença é a ausência da Arena da Baixada, em Curitiba, dando espaço ao Mangueirão, em Belém.
A Fifa quer resolver esse assunto em março.
Ter mais cidades significa gastar mais dinheiro. Estruturas temporárias, aparato de segurança, contratação de pessoal, logística. A lista de despesas e afazeres aumenta.
Uma delegação da Fifa esteve em Brasília, semana passada, conversando com figuras do Ministério do Esporte e da Câmara dos Deputados. A Lei Geral da Copa vem aí.
E a Fifa ainda voltará ao Brasil para terminar a vistoria dos centros de treinamento.
A Copa do Mundo Feminina irá paralisar o calendário de todo o futebol nacional  inclusive o masculino. O compromisso da CBF com a Fifa é garantir atenção exclusiva ao torneio em 2027.
Então, usar os principais estádios não deixará os times desalojados.

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