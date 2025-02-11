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Vasco vai jogar no Kleber Andrade pela 1ª fase da Copa do Brasil

União Rondonópolis vendeu o mando de campo, e jogo contra o Gigante da Colina será em Cariacica, na próxima terça-feira (18)

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:16

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

11 fev 2025 às 16:16
Futebol
Vegetti anotou os dois gols do Vasco e evitou a derrota diante do Volta Redonda Crédito: Ricardo Medeiros
A torcida vascaína no Espírito Santo pode comemorar e se preparar para lotar mais uma vez o Kleber Andrade. O confronto do Gigante da Colina pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis-MT vai acontecer em solo capixaba, no Estádio Kleber Andrade, na próxima terça-feira (18). O clube mato-grossense vendeu o mando de campo por R$ 700 mil, e mudou o local do jogo que seria, até então, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, para o Klebão.
Em nota oficial, o União Rondonópolis informou: "O Clube faz questão de ressaltar que toda a diretoria buscou apoio para a manutenção do jogo em Rondonópolis, tão logo ficou definido que o Vasco da Gama seria o adversário, porém, infelizmente, não teve o retorno esperado, inclusive tendo acionado o Poder Público Municipal, sem resposta positiva. A fim de demonstrar transparência e visando a compreensão da imensa torcida colorada".
A empresa que vai ser responsável pela realização da partida vai ser responsável por todas as despesas do clube do Mato Grosso. " O clube informa que o valor pago pela empresa que adquiriu o jogo foi de R$ 700 mil reais, montante esse que será pago em duas parcelas de R$ 350 mil, além de realizar o pagamento de todas as despesas de logística, alimentação e hospedagem da delegação do União até a cidade de Cariacica-ES".
Esta será a segunda passagem do Vasco no campo capixaba no ano de 2025. O Cruz-Maltino jogou no Kleber Andrade no sábado, dia 1º de fevereiro, quando empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda, pela 7ª rodada da Cariocão, quando o estádio teve recorde de público desde a sua reinauguração, em dezembro de 2014, com 21.626 presentes.

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