Vasco vai jogar no Kleber Andrade pela 1ª fase da Copa do Brasil

Vegetti anotou os dois gols do Vasco e evitou a derrota diante do Volta Redonda Crédito: Ricardo Medeiros

A torcida vascaína no Espírito Santo pode comemorar e se preparar para lotar mais uma vez o Kleber Andrade. O confronto do Gigante da Colina pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis-MT vai acontecer em solo capixaba, no Estádio Kleber Andrade, na próxima terça-feira (18). O clube mato-grossense vendeu o mando de campo por R$ 700 mil, e mudou o local do jogo que seria, até então, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, para o Klebão.

Em nota oficial, o União Rondonópolis informou: "O Clube faz questão de ressaltar que toda a diretoria buscou apoio para a manutenção do jogo em Rondonópolis, tão logo ficou definido que o Vasco da Gama seria o adversário, porém, infelizmente, não teve o retorno esperado, inclusive tendo acionado o Poder Público Municipal, sem resposta positiva. A fim de demonstrar transparência e visando a compreensão da imensa torcida colorada".