Em Cima do Lance

Vexame no Mineiro e árbitros importados nas finais dos Estaduais

Capixaba Davi Lacerda que apitou a final do Campeonato Alagoano

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:04

Briga na final do Mineiro Crédito: Reprodução/TV Globo

O vexame da semana ficou por conta dos jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG que protagonizaram uma pancadaria generalizada na final do Campeonato Mineiro. Jogadores veteranos como os goleiro Cássio e Weverton, Hulk, Kaio Jorge, entre outros, saindo no tapa em um show de horrores. Isso mostra o quanto o tratamento que eles recebem está errado. Os jogadores dos grandes clubes se tornaram extremamente vaidosos e valentões sem limites. Passou da hora de um forte basta e assim colocamos cada um em seu devido lugar. Cartão vermelho!

Boas artbitragens no Capixaba e no Carioca

Mais uma rodada de boas arbitragens no Campeonato Capixaba e na final do Carioca. No Capixabão, os jogos de ida das semifinais foram bem conduzidos e, no jogo entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã, Bruno Arleu teve ótima atuação.

Finais com "árbitros importados"

Davi Lacerda, árbitro capixaba Crédito: Davi Lacerda, árbitro capixaba

Uma constatação envolvendo a arbitragem nas finais dos campeonatos estaduais pelo Brasil. De todos os campeonatos, apenas cinco estados, entre eles o Espírito Santo, não importaram árbitros para apitar as suas finais. O nosso estado, inclusive, exportou o Davi Lacerda que apitou a final do Campeonato Alagoano.

A solução desse problema seria possível se a CBF fosse capaz de fazer leitura de cenários e perceber que passou da hora de regionalizar a arbitragem. Desta forma, os Estados de cada região utilizariam árbitros de suas respectivas regiões. Exemplificando melhor, nos campeonatos Carioca, Paulista, Mineiro e Capixaba, por exemplo, seria escalada a arbitragem desses estados em qualquer dos quatro campeonatos. Assim se ampliaria as opções e seria promovida uma uniformização de critérios inteligente e gradual na arbitragem brasileira.

