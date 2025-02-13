  • CBF divulga tabela Brasileirão 2025; veja quando serão os jogos do seu time
CBF divulga tabela Brasileirão 2025; veja quando serão os jogos do seu time

Série A de 2025 está prevista para começar no dia 29 de março e encerrar no dia 21 de dezembro, com pausa de um mês por conta do Mundial; confira jogos das 38 rodadas

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 10:23

Agência FolhaPress

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (12), a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025. Os destaques da 1ª rodada ficam para Palmeiras x Botafogo, Vasco x Santos e Flamengo x Inter.
Taça do Brasileirão 2025 Crédito: Foto: CBF/Divulgação
O campeonato será interrompido na 12ª rodada (em 11 ou 12 de junho) para a disputa do Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo são os participantes da competição.
A CBF decidiu soltar a tabela, o regulamento e os documentos técnicos do Brasileirão antes do conselho técnico da Série A para cumprir o que está previsto na legislação: esse material precisa ficar público em até 45 dias antes do início da competição.
A tabela detalhada, com as datas de cada jogo, horário e transmissão, ainda será divulgada pela CBF.
Confira abaixo, todos os jogos do 1° turno. O returno terá os mesmos duelos, mas com mandos invertidos.

1ª rodada - 29 a 31 de março

  • Flamengo x Internacional
  • Vasco x Santos
  • Palmeiras x Botafogo
  • São Paulo x Sport
  • Bragantino x Ceará
  • Cruzeiro x Mirassol
  • Grêmio x Atlético-MG
  • Bahia x Corinthians
  • Fortaleza x Fluminense
  • Juventude x Vitória

2ª rodada - 5 a 7 de abril

  • Fluminense x Bragantino
  • Botafogo x Juventude
  • Corinthians x Vasco
  • Santos x Bahia
  • Mirassol x Fortaleza
  • Atlético-MG x São Paulo
  • Internacional x Cruzeiro
  • Vitória x Flamengo
  • Ceará x Grêmio
  • Sport x Palmeiras

3ª rodada - 12 a 14 de abril

  • Fluminense x Santos
  • Vasco da Gama x Sport
  • Palmeiras x Corinthians
  • São Paulo x Cruzeiro
  • Red Bull Bragantino x Botafogo
  • Atlético-MG x Vitória
  • Grêmio x Flamengo
  • Bahia x Mirassol
  • Fortaleza x Internacional
  • Juventude x Ceará

4ª rodada - 16 a 17 de abril

  • Flamengo x Juventude
  • Botafogo x São Paulo
  • Corinthians x Fluminense
  • Santos x Atlético-MG
  • Mirassol x Grêmio
  • Cruzeiro x Bahia
  • Internacional x Palmeiras
  • Vitória x Fortaleza
  • Ceará x Vasco
  • Sport x Red Bull Bragantino

5ª rodada - 19 a 21 de abril

  • Fluminense x Vitória
  • Vasco da Gama x Flamengo
  • Corinthians x Sport
  • São Paulo x Santos
  • Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Botafogo
  • Grêmio x Internacional
  • Bahia x Ceará
  • Fortaleza x Palmeiras
  • Juventude x Mirassol

6ª rodada - 26 a 28 de abril

  • Flamengo x Corinthians
  • Botafogo x Fluminense
  • Palmeiras x Bahia
  • Santos x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Vasco
  • Internacional x Juventude
  • Vitória x Grêmio
  • Ceará x São Paulo
  • Sport x Fortaleza

7ª rodada - 3 a 5 de maio

  • Fluminense x Sport
  • Vasco da Gama x Palmeiras
  • Corinthians x Internacional
  • São Paulo x Fortaleza
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Grêmio x Santos
  • Bahia x Botafogo
  • Ceará x Vitória
  • Juventude x Atlético-MG

8ª rodada - 10 a 12 de maio

  • Flamengo x Bahia
  • Botafogo x Internacional
  • Palmeiras x São Paulo
  • Santos x Ceará
  • Mirassol x Corinthians
  • Atlético-MG x Fluminense
  • Grêmio x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Vasco
  • Fortaleza x Juventude
  • Sport x Cruzeiro

9ª rodada - 17 a 19 de maio

  • Flamengo x Botafogo
  • Vasco da Gama x Fortaleza
  • São Paulo x Grêmio
  • Red Bull Bragantino x Palmeiras
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Internacional x Mirassol
  • Bahia x Vitória
  • Ceará x Sport
  • Juventude x Fluminense

10ª rodada - 24 a 26 de maio

  • Fluminense x Vasco da Gama
  • Botafogo x Ceará
  • Palmeiras x Flamengo
  • São Paulo x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x Juventude
  • Atlético-MG x Corinthians
  • Grêmio x Bahia
  • Vitória x Santos
  • Fortaleza x Cruzeiro
  • Sport x Internacional

11ª rodada - 30 de maio a 2 de junho

  • Flamengo x Fortaleza
  • Vasco da Gama x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x Vitória
  • Santos x Botafogo
  • Mirassol x Sport
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Internacional x Fluminense
  • Bahia x São Paulo
  • Ceará x Atlético-MG
  • Juventude x Grêmio

12ª rodada - 11 e 12 de junho

  • Fluminense x Ceará
  • Botafogo x Mirassol
  • Palmeiras x Juventude
  • São Paulo x Vasco da Gama
  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Atlético-MG x Internacional
  • Grêmio x Corinthians
  • Vitória x Cruzeiro
  • Fortaleza x Santos
  • Sport x Flamengo

13ª rodada - 12 a 14 de julho

  • Flamengo x São Paulo
  • Vasco da Gama x Botafogo
  • Corinthians x Red Bull Bragantino
  • Santos x Palmeiras
  • Mirassol x Fluminense
  • Cruzeiro x Grêmio
  • Internacional x Vitória
  • Bahia x Atlético-MG
  • Fortaleza x Ceará
  • Juventude x Sport

