CBF divulga tabela Brasileirão 2025; veja quando serão os jogos do seu time

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (12), a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025. Os destaques da 1ª rodada ficam para Palmeiras x Botafogo, Vasco x Santos e Flamengo x Inter.
O campeonato será interrompido na 12ª rodada (em 11 ou 12 de junho) para a disputa do Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo são os participantes da competição.
A CBF decidiu soltar a tabela, o regulamento e os documentos técnicos do Brasileirão antes do conselho técnico da Série A para cumprir o que está previsto na legislação: esse material precisa ficar público em até 45 dias antes do início da competição.
A tabela detalhada, com as datas de cada jogo, horário e transmissão, ainda será divulgada pela CBF.
Confira abaixo, todos os jogos do 1° turno. O returno terá os mesmos duelos, mas com mandos invertidos.
1ª rodada - 29 a 31 de março
- Flamengo x Internacional
- Vasco x Santos
- Palmeiras x Botafogo
- São Paulo x Sport
- Bragantino x Ceará
- Cruzeiro x Mirassol
- Grêmio x Atlético-MG
- Bahia x Corinthians
- Fortaleza x Fluminense
- Juventude x Vitória
2ª rodada - 5 a 7 de abril
- Fluminense x Bragantino
- Botafogo x Juventude
- Corinthians x Vasco
- Santos x Bahia
- Mirassol x Fortaleza
- Atlético-MG x São Paulo
- Internacional x Cruzeiro
- Vitória x Flamengo
- Ceará x Grêmio
- Sport x Palmeiras
3ª rodada - 12 a 14 de abril
- Fluminense x Santos
- Vasco da Gama x Sport
- Palmeiras x Corinthians
- São Paulo x Cruzeiro
- Red Bull Bragantino x Botafogo
- Atlético-MG x Vitória
- Grêmio x Flamengo
- Bahia x Mirassol
- Fortaleza x Internacional
- Juventude x Ceará
4ª rodada - 16 a 17 de abril
- Flamengo x Juventude
- Botafogo x São Paulo
- Corinthians x Fluminense
- Santos x Atlético-MG
- Mirassol x Grêmio
- Cruzeiro x Bahia
- Internacional x Palmeiras
- Vitória x Fortaleza
- Ceará x Vasco
- Sport x Red Bull Bragantino
5ª rodada - 19 a 21 de abril
- Fluminense x Vitória
- Vasco da Gama x Flamengo
- Corinthians x Sport
- São Paulo x Santos
- Red Bull Bragantino x Cruzeiro
- Atlético-MG x Botafogo
- Grêmio x Internacional
- Bahia x Ceará
- Fortaleza x Palmeiras
- Juventude x Mirassol
6ª rodada - 26 a 28 de abril
- Flamengo x Corinthians
- Botafogo x Fluminense
- Palmeiras x Bahia
- Santos x Red Bull Bragantino
- Mirassol x Atlético-MG
- Cruzeiro x Vasco
- Internacional x Juventude
- Vitória x Grêmio
- Ceará x São Paulo
- Sport x Fortaleza
7ª rodada - 3 a 5 de maio
- Fluminense x Sport
- Vasco da Gama x Palmeiras
- Corinthians x Internacional
- São Paulo x Fortaleza
- Cruzeiro x Flamengo
- Grêmio x Santos
- Bahia x Botafogo
- Ceará x Vitória
- Juventude x Atlético-MG
8ª rodada - 10 a 12 de maio
- Flamengo x Bahia
- Botafogo x Internacional
- Palmeiras x São Paulo
- Santos x Ceará
- Mirassol x Corinthians
- Atlético-MG x Fluminense
- Grêmio x Red Bull Bragantino
- Vitória x Vasco
- Fortaleza x Juventude
- Sport x Cruzeiro
9ª rodada - 17 a 19 de maio
- Flamengo x Botafogo
- Vasco da Gama x Fortaleza
- São Paulo x Grêmio
- Red Bull Bragantino x Palmeiras
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Internacional x Mirassol
- Bahia x Vitória
- Ceará x Sport
- Juventude x Fluminense
10ª rodada - 24 a 26 de maio
- Fluminense x Vasco da Gama
- Botafogo x Ceará
- Palmeiras x Flamengo
- São Paulo x Mirassol
- Red Bull Bragantino x Juventude
- Atlético-MG x Corinthians
- Grêmio x Bahia
- Vitória x Santos
- Fortaleza x Cruzeiro
- Sport x Internacional
11ª rodada - 30 de maio a 2 de junho
- Flamengo x Fortaleza
- Vasco da Gama x Red Bull Bragantino
- Corinthians x Vitória
- Santos x Botafogo
- Mirassol x Sport
- Cruzeiro x Palmeiras
- Internacional x Fluminense
- Bahia x São Paulo
- Ceará x Atlético-MG
- Juventude x Grêmio
12ª rodada - 11 e 12 de junho
- Fluminense x Ceará
- Botafogo x Mirassol
- Palmeiras x Juventude
- São Paulo x Vasco da Gama
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Atlético-MG x Internacional
- Grêmio x Corinthians
- Vitória x Cruzeiro
- Fortaleza x Santos
- Sport x Flamengo
13ª rodada - 12 a 14 de julho
- Flamengo x São Paulo
- Vasco da Gama x Botafogo
- Corinthians x Red Bull Bragantino
- Santos x Palmeiras
- Mirassol x Fluminense
- Cruzeiro x Grêmio
- Internacional x Vitória
- Bahia x Atlético-MG
- Fortaleza x Ceará
- Juventude x Sport