Em jogo quente, Léo Ortiz marca, Flamengo vence o Botafogo e assume a ponta

Em jogo quente, de reclamações e polêmicas, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A partida foi atrasada e válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca, marcando o reencontro dos rivais após a Supercopa. O alvinegro reclamou muito de uma não expulsão de De la Cruz.

Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado pelo Carioca Crédito: Agif/folhapress

O resultado deixa o Flamengo em primeiro lugar no Estadual. O rubro-negro tem 17 pontos, mesmo número do Volta Redonda, mas com melhor saldo. O Botafogo fica apenas em sexto, com 12, um de diferença do Sampaio Corrêa, que abre o G4. Faltam duas rodadas para o fim.

O gol do Fla foi marcado por Léo Ortiz. O zagueiro foi elogiado por Zico durante a semana, dizendo que ele era de "outro nível". Além disso, fez dupla de zaga com Danilo pela primeira vez. O ex-Juventus fez a estreia no Maracanã com o time misto de Filipe Luís.

O Botafogo segue bastante pressionado. Ainda sem um treinador, a equipe chegou à segunda derrota seguida.

Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo tem clássico com o Vasco no Maracanã, às 21h45. O Botafogo encara o Boavista às 19h. O alvinegro se prepara para o jogo de ida da Recopa contra o Racing na quinta-feira.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi mais quente do que cheio de oportunidades. Com direito a várias reclamações e uma cotovelada de De la Cruz em Matheus Martins que os jogadores do Botafogo cobraram uma expulsão, o clássico foi disputado nesse sentido. O Flamengo ainda perdeu Juninho logo aos 11 minutos e precisou acionar Bruno Henrique no time misto que levou a campo.

O Flamengo teve mais a posse de bola, mas não transformou isso em chances. Foram apenas duas boas chegadas, mas que não fizeram John trabalhar. Ofensivamente faltou criatividade, apesar de um início mais promissor. O Botafogo tentava chegar e se aproveitar dos erros, mas também não criou tanto. A melhor oportunidade foi com Alex Telles já nos acréscimos.

O segundo tempo voltou também quente, mas com melhores chances e bola na rede. Aos nove minutos, Léo Ortiz apareceu bem na área para colocar 1 a 0 para o Flamengo no placar. Na sequência, o Botafogo criou a melhor oportunidade até ali, mas Danilo apareceu para salvar. O jogo ficava mais interessante.

O Botafogo cresceu após o gol e tentou buscar o resultado. Danilo e Varela foram heróis do Flamengo, que chamava o rival para seu campo e ficou inseguro defensivamente. Para tentar fazer o tempo passar na reta final, a equipe mandante trocava passes sem grande perigo.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela; Allan (Evertton Araújo), De la Cruz (Gerson) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Cebolinha (Pulgar) e Juninho (Bruno Henrique). T.: Filipe Luís.

BOTAFOGO

John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula) e Marlon Freitas; Allan (Newton), Matheus Martins (Rafael Lobato), Savarino; Igor Jesus. T.: Carlos Leiria.