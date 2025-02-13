Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Em jogo quente, Léo Ortiz marca, Flamengo vence o Botafogo e assume a ponta
Segue o líder

Em jogo quente, Léo Ortiz marca, Flamengo vence o Botafogo e assume a ponta

Clássico termina com pancadaria e expulsões. Com gol de Léo Ortiz, Rubro-Negro assume a liderança da Taça Guanabara

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 00:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2025 às 00:33
 Em jogo quente, de reclamações e polêmicas, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A partida foi atrasada e válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca, marcando o reencontro dos rivais após a Supercopa. O alvinegro reclamou muito de uma não expulsão de De la Cruz.
Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado pelo Carioca
Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado pelo Carioca Crédito: Agif/folhapress
O resultado deixa o Flamengo em primeiro lugar no Estadual. O rubro-negro tem 17 pontos, mesmo número do Volta Redonda, mas com melhor saldo. O Botafogo fica apenas em sexto, com 12, um de diferença do Sampaio Corrêa, que abre o G4. Faltam duas rodadas para o fim.
O gol do Fla foi marcado por Léo Ortiz. O zagueiro foi elogiado por Zico durante a semana, dizendo que ele era de "outro nível". Além disso, fez dupla de zaga com Danilo pela primeira vez. O ex-Juventus fez a estreia no Maracanã com o time misto de Filipe Luís.
O Botafogo segue bastante pressionado. Ainda sem um treinador, a equipe chegou à segunda derrota seguida.
Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo tem clássico com o Vasco no Maracanã, às 21h45. O Botafogo encara o Boavista às 19h. O alvinegro se prepara para o jogo de ida da Recopa contra o Racing na quinta-feira.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi mais quente do que cheio de oportunidades. Com direito a várias reclamações e uma cotovelada de De la Cruz em Matheus Martins que os jogadores do Botafogo cobraram uma expulsão, o clássico foi disputado nesse sentido. O Flamengo ainda perdeu Juninho logo aos 11 minutos e precisou acionar Bruno Henrique no time misto que levou a campo.
O Flamengo teve mais a posse de bola, mas não transformou isso em chances. Foram apenas duas boas chegadas, mas que não fizeram John trabalhar. Ofensivamente faltou criatividade, apesar de um início mais promissor. O Botafogo tentava chegar e se aproveitar dos erros, mas também não criou tanto. A melhor oportunidade foi com Alex Telles já nos acréscimos.
O segundo tempo voltou também quente, mas com melhores chances e bola na rede. Aos nove minutos, Léo Ortiz apareceu bem na área para colocar 1 a 0 para o Flamengo no placar. Na sequência, o Botafogo criou a melhor oportunidade até ali, mas Danilo apareceu para salvar. O jogo ficava mais interessante.
O Botafogo cresceu após o gol e tentou buscar o resultado. Danilo e Varela foram heróis do Flamengo, que chamava o rival para seu campo e ficou inseguro defensivamente. Para tentar fazer o tempo passar na reta final, a equipe mandante trocava passes sem grande perigo.
FLAMENGO
Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela; Allan (Evertton Araújo), De la Cruz (Gerson) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Cebolinha (Pulgar) e Juninho (Bruno Henrique). T.: Filipe Luís.
BOTAFOGO
John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula) e Marlon Freitas; Allan (Newton), Matheus Martins (Rafael Lobato), Savarino; Igor Jesus. T.: Carlos Leiria.
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Veja Também

Kleber Andrade recebe inspeção da Fifa para ser CT na Copa do Mundo Feminina

Vasco vai jogar no Kleber Andrade pela 1ª fase da Copa do Brasil

Ferj marca reunião com clubes após queixas sobre bola do Carioca e gramados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados